Контрапредложение: Европа със свой мирен план за Украйна, ето какво предвижда той

Европейските страни излязоха с нов мирен план за Украйна. Той се състои от 24 точки и е като контрапункт на американския план, изготвен от пратеника на Тръмп Стив Уиткоф. Британският вестник „Телеграф“ публикува всички 24 точки от плана, който е бил обсъден на днешната среща в Женева. Документът предвижда прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ по модела на НАТО, връщане на отвлечените деца и затворници, украински контрол над атомната електроцентрала в Запорожие и над ВЕЦ-а на язовира и самия язовир в Каховка, както и възстановяване на страната, финансирано от замразените руски активи.

Ето и пълния текст на 24-точковото европейско контрапредложени, публикувано от The Telegraph:

Край на войната и мерки за гарантиране, че тя няма да се повтори, за установяване на трайна основа за дългосрочен мир и сигурност. Двете страни в конфликта се ангажират с пълно и безусловно прекратяване на огъня във въздуха, на сушата и по море. Двете страни незабавно започват преговори за техническото изпълнение на наблюдението на прекратяването на огъня с участието на САЩ и европейските страни. Въвежда се международно наблюдение на спазването на прекратяването на огъня, ръководено от САЩ и с участието на партньорите на Украйна. Наблюдението ще се извършва предимно дистанционно с помощта на сателити, дронове и други технологични средства, с гъвкав компонент на сушата за разследване на предполагаеми нарушения. Ще бъде създаден механизъм, чрез който страните могат да подават доклади за нарушения на прекратяването на огъня, да разследват нарушенията и да обсъждат коригиращи мерки. Русия безусловно връща всички депортирани и незаконно разселени украински деца. Процесът ще бъде подкрепен от международни партньори. Страните в конфликта обменят всички военнопленници (принципът „всички за всички“). Русия освобождава всички цивилни задържани. След като се гарантира устойчивостта на прекратяването на огъня, страните в конфликта предприемат мерки за хуманитарна помощ, включително посещения на семейства от другата страна на линията на контакт. Суверенитетът на Украйна се зачита и потвърждава. Украйна не е принудена да бъде неутрална. Украйна получава солидни, правно обвързващи гаранции за сигурност, включително от САЩ (споразумение, подобно на член 5 на НАТО), за да се предотврати бъдеща агресия. Няма наложени ограничения върху украинските въоръжени сили и отбранителната промишленост, включително и върху международното сътрудничество. Гарантите ще бъдат специална група от европейски държави и желаещи неевропейски държави. Украйна е свободна да взема решения относно присъствието, оръжията и операциите на приятелски сили, поканени от украинското правителство на нейна територия. Членството на Украйна в НАТО зависи от консенсуса в рамките на Алианса. Украйна става член на ЕС. Украйна е готова да остане неядрена държава съгласно Договора ца неразпространение на ядрено оръжие. Териториалните въпроси ще бъдат обсъдени и решени след пълно и безусловно прекратяване на огъня. Териториалните преговори започват от настоящата линия на контрол. След като териториалните въпроси бъдат договорени, както Русия, така и Украйна се ангажират да не ги променят със сила. Украйна възстановява контрола над АЕЦ „Запорожие“ (с участието на САЩ), както и над язовир „Каховка“ (и ВЕЦ-а там). Ще бъде създаден механизъм за прехвърляне на контрола. Украйна се ползва с безпрепятствен достъп до река Днепър и контрол над Кинбурнския пролив. Украйна и нейните партньори осъществяват икономическо сътрудничество без ограничения. Украйна ще бъде напълно възстановена и ще получи финансова компенсация, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите, нанесени на Украйна. Санкциите, наложени на Русия от 2014 г. насам, могат да бъдат постепенно и частично облекчени след постигането на траен мир и да бъдат възобновени в случай на нарушение на мирното споразумение. Ще започнат отделни преговори за европейската архитектура на сигурността, включващи всички държави от ОССЕ.

1. Потвърждава се суверенитетът на Украйна.

2. Ще бъде постигнато споразумение за пълно и всеобхватно ненападение между Русия, Украйна и НАТО.

3. Точката е заличена.

4. Диалогът между Русия и НАТО ще започне след подписването на мирното споразумение.

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

6. Числеността на украинската армия в мирно време ще бъде ограничена до 800 000 души.

7. Присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсус между членовете на НАТО, който не съществува към момента. (в американския вариант основната роля се приписваше на американския президент)

8. НАТО се съгласява да не разполага постоянно войници под негово командване на украинска територия по време на мирно време.

9. Изтребители на НАТО ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранция от САЩ за Украйна, която отразява член 5 на Договора за НАТО (при нападение срещу страна-член всички страни-членки задължително ѝ помагат, включително военно).

САЩ ще получат обезщетение за гаранцията

Ако Украйна нахлуе в Русия, тя ще загуби гаранцията

Ако Русия нахлуе в Украйна, тогава, в допълнение към решителен, координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени и всяко признаване на новата територия и всички други предимства от това споразумение ще бъдат отменени

11. Украйна има право на членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар.

12. Ще бъде въведен пакет от мащабни глобални мерки за възстановяване на Украйна.

13. Русия ще бъде постепенно реинтегрирана в световната икономика.

Облекчаването на санкциите ще бъде обсъждано и договаряно поетапно и за всеки отделен случай

Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество за постигане на взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, изкуствения интелект, центровете за данни, редкоземните метали, съвместните проекти в Арктика и др.

Русия ще бъде отново поканена в Г-8

14. Украйна ще бъде напълно възстановена и ще получи финансово обезщетение, включително от руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира Украйна за щетите.

15. Ще бъде създадена съвместна работна група за сигурност с участието на Съединените щати, Украйна, Русия и европейски държави, която да насърчава и осигурява спазването на всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще утвърди чрез специален закон в своето законодателство политика за ненападение спрямо Европа и Украйна.

17. Съединените щати и Русия ще разширят договорите за неразпространение и контрол върху ядрените оръжия.

18. Украйна се съгласява да остане неядрена държава.

19. Запорожката атомна електроцентрала ще бъде рестартирана под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще бъде разделена поравно между Руската федерация и Украйна.

20. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

21. Територии - Украйна се задължава да не връща окупираните суверенни свои територии с военни средства, а с преговори. Преговорите за украинските територии ще започнат от линията на съприкосновение.

22. След постигане на съгласие за бъдещи териториални промени, Руската федерация и Украйна се задължават да не ги променят със сила.

23. Русия няма да възпрепятства търговското използване на река Днепър от Украйна и ще бъдат постигнати споразумения за свободно движение на зърнени товари през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси:

Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа "всеки за всеки"

Всички задържани цивилни лица и заложници ще бъдат върнати, включително деца

Ще бъде въведена програма за събиране на семейства

Ще бъдат предприети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на войната

25. Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на мирното споразумение.

26. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Мирен съвет, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп. 2

27. След като всички страни се споразумеят за този меморандум, прекратяването на огъня ще влезе в сила незабавно след оттеглянето на двете страни от договорените точки на контакт по фронта, за да започне прилагането на споразумението.