След 2 месеца: Лудогорец най-накрая победи в Първа лига! ВАР помогна на "орлите" в ключов момент

Лудогорец постигна първа победа в Първа лига от 28 септември насам. "Орлите" надвиха Септември с 0:2 в двубой от 16-ия кръг на родния елит. Диниш Алмейда откри резултата в 25-ата минута, засичайки центриране на Петър Станич. През втората част Ивайло Чочев удвои преднината на разградчани, 1-2 минути след като ВАР помогна на българския хегемон. Главният съдия Красен Георгиев бе извикан да преразгледа ситуация за евентуално попадение на "червено-сините". Оказа се обаче, че в хода на нападаението е имало игра с ръка.

Лудогорец победи Септември

Срещата на стадиона в столичния квартал "Надежда" стартира динамично. Галин Иванов уцели греда с центриране от корнер рано-рано в мача. Малко по-късно и Биле тресна напречния стълб, а след изстрела му топката тупна пред гоолинията. Разградчани все пак поведоха в средата на първото полувреме. Центриране от корнер на Станич матира защитата на домакините, която никак не се ориентира добре. На втора греда Алмейда засече за 0:1.

Септември отвърна с пропуск на Фонтен, при който Бонман се намеси. В края на първата част претенции за дузпа на столичани не бяха уважени. След почивката Бонман се отличи с нова важна намеса, за да спре Фонтен. Стражът реагира и в 56-ата минута, когато изби шут на Иванов. След това и Фурие не успя да преодолее Бонман в ситуация 1 срещу 1.

Най-спорният момент в мача

В 61-вата минута дойде и най-спорната ситуация в мача. Изстрел на Христов премина голлинията, макар че "орлите" не бяха съгласни. Главният съдия си замълча, но ВАР го извика да преразгледа положението. Повторенията ясно показаха, че топката е преминала голлинията. Оказа се обаче, че има и друг важен момент. В хода на атаката Станич играе с глава, след което топката попада в ръката на Мартин Христов.

Главният съдия реши, че това е достатъчно, за да отсъди нарушение в атака. Лудогорец се възползва прекрасно от психологическия импулс. Ивайло Чочев завърши добра атака за 0:2. До края на мача Септември имаше териториален натиск и изтърва няколко шанса. Гол на резервата Дуа пък бе отменен заради засада.

