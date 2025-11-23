Зеленски: Украйна е благодарна на САЩ, на всеки американец и лично на президента Тръмп за помощта

Същността на цялата дипломатическа ситуация е, че именно Русия, и само Русия, започна тази война, и именно Русия, и само Русия, отказва да я прекрати, откакто започна пълномащабната си инвазия. От първите минути на 24 февруари Путин води тази война, без да се интересува колко от собствения си народ губи и колко от нашия убива. Това написа украинският президент Володимир Зеленски на профилите си в социалните мрежи.

Ето какво още написа Зеленски:

"Руските командири не само са склонни да действат брутално – те получават изрични заповеди, които им позволяват да убиват както им е угодно. Ето защо войната на Русия е толкова кървава, отнемайки животи както на фронта, така и в мирните украински градове. Ето защо Русия не само убива възрастни, но и отвлича деца и се опитва да ги превъзпита, за да участват във войната, когато пораснат.

Руските командири сега изпращат в атаки срещу украински позиции онези, които през 2014 г., когато Крим беше окупиран и започна хибридната агресия на Русия срещу Украйна, все още бяха в началното училище. Това е дълга война и основното, което Русия се опитва да направи, е да запази способността си да я води още по-дълго, и то не само срещу Украйна. Ето защо ние дълбоко ценим факта, че толкова много сили и лидери работят за мира в момента.

Украйна е благодарна на Съединените щати, на всеки американец и лично на президента Тръмп за помощта, която – започвайки още с ракетите „Джавелин“ – спасява украински животи. Благодарим на всички в Европа, в Г-7 и в Г-20, които ни помагат да защитим живота. Важно е да запазим тази подкрепа.

Важно е да не забравяме основната цел – да спрем войната на Русия и да предотвратим нейното повторно избухване. А за да постигнем това, мирът трябва да бъде достоен. Само през тази една година Путин вече изпрати стотици хиляди от собствения си народ на смърт, за да окупира един или няколко процента от украинската територия. И това прави Русия – страна, която вече има повече международно призната територия от която и да е друга държава в света. Характерът на войната и опитите на Русия да я удължи показват, че за тях не става въпрос за територия или за това как един или друг съсед се държи спрямо Русия, а за „правото на Русия да води война“, „правото да подчинява“ другите и фундаменталната липса на сигурност.

Ето защо работим толкова внимателно по всеки въпрос, по всяка стъпка към мира. Всичко трябва да се получи по правилния начин – така че тази война да приключи наистина и да не се повтори. Благодаря на всички, които помагат! Благодаря, Америка! Благодаря, Европа! Гордея се с нашия народ. Слава на Украйна!"

Какво обяви Тръмп?

Припомняме, че по-рано днес Доналд Тръмп обвини украинското ръководство, че не е благодарило на Вашингтон. „Лидерството“ на Украйна не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължава да продава огромни количества оръжия на НАТО, за да бъдат разпределени в Украйна (Джо Байдън даде всичко, безплатно, безплатно, безплатно, включително „големи“ пари!). Бог да благослови всички животи, които бяха загубени в човешката катастрофа!", написа в социалната си мрежа Truth Social Тръмп.

