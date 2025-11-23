Иван Таков: Не се предлага реформа в паркирането в София, а санкциониране на столичани

Разширяването на зоните за платено паркиране и повишаването на цените не може да се нарича „реформа“. Това заяви председателят на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков в интервю за „120 минути“ по bTV. „Прибягва се до най-лесното нещо – санкционираме столичани, както винаги го правят“, допълни Таков.

По думите му предложените мерки няма да решат нито проблема с паркирането, нито този с трафика в столицата. Таков подчерта, че преди да се пристъпва към увеличение на таксите, Столичната община е трябвало да изчерпи други възможности – на първо място осигуряване на по-редовен и удобен градски транспорт. „Не може на места все още да има интервали от 80–90, а понякога и до 120–130 минути между превозните средства и да се очаква, че хората ще изберат градския транспорт пред автомобилите“, коментира той.

Още: Борис Бонев: Най-големият непостроен паркинг в София са местата на различните институции

Таков припомни, че изграждането на паркинги беше сред основните обещания на кмета Васил Терзиев. По думите му от началото на мандата няма нови такива, а двата посочени от управляващото мнозинство – в „Надежда“ и до пазара на „Ситняково“ – са проекти от предишния мандат, изградени от общинските дружества „Софийски имоти“ и „Пазари Изток“.

Според него през последните три десетилетия „неолибералното управление“ на София е разпродавало и концесионирало активи. Таков посочи и примера с нискоемисионните зони, като предупреди, че подобни мерки трябва да бъдат предхождани от инвестиции в алтернативи за гражданите.

Още: Бонев: Категорично не е вярно, че реформата за паркирането е само повишаване на цените

Относно разходването на приходите от зоните за платено паркиране той заяви, че според публичните отчети текущото ръководство на Центъра за градска мобилност работи прозрачно и средствата основно се насочват към недофинансираната система на градския транспорт. „Ще се борим част от тези приходи да се връщат към кварталите, които са засегнати от разширяването на зоните. Но не може първо да се тръгва със санкции. Общината има други лостове, с които да облекчи живота на столичани“, заяви Таков.

Още: Кризата с боклука в София: Иван Таков каза кои са следващите квартали, измислил е временен вариант