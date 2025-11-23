Спорт:

България мачка на турнир за развитие на УЕФА! "Лъвовете" надвиха всичките си съперници

23 ноември 2025, 15:21 часа 207 прочитания 0 коментара
България мачка на турнир за развитие на УЕФА! "Лъвовете" надвиха всичките си съперници

Националният отбор по футбол на България до 15 години завърши със стопроцентов актив (3 победи от 3 мача) участието си в Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Молдова! След победите с 2:1 срещу домакините и категоричното 5:1 над Азербайджан, възпитаниците на селекционера Петър Карачоров затвърдиха силното си представяне с нов успех - с 2:1 срещу Черна гора.

100%-ова България

Даниел Лилковски и Емилиян Николов бяха точни в последната среща и донесоха заслужен успех на тимa. Българският отбор показа стабилност, характер и качествен футбол през целия турнир, като доминираше в големи периоди от своите мачове. Припомняме, че срещу азерите точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Теодор Матев, Йоан Йорданов на два пъти, Ник Георгиев и Даниел Лилковски. В първия сблъсък срещу Молдова пък Красимир Илчев и Иван Дедев се разписаха, за да донесат победата на "трикольорите".

ВАР-ът на Actualno

"Националите се завръщат у дома с максимален актив и ценен международен опит, който ще подпомогне развитието в следващите етапи от подготовката им", написаха от БФС.

Стартов състав на България U15 срещу Черна гора: Алекс Байрактаров, Васил Варгулев, Борис Стефанов, Галин Димитров, Иван Делев, Красимир Илчев, Румен Даскалов, Ник Георгиев, Теодор Матев, Даниел Лилковски, Йоан Йорданов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Селекционерът на България: Действията на Вуцов са грешка на младостта. Кръстев милее за родния футбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
УЕФА Национален отбор по футбол
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес