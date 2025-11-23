България мачка на турнир за развитие на УЕФА! "Лъвовете" надвиха всичките си съперници

Националният отбор по футбол на България до 15 години завърши със стопроцентов актив (3 победи от 3 мача) участието си в Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Молдова! След победите с 2:1 срещу домакините и категоричното 5:1 над Азербайджан, възпитаниците на селекционера Петър Карачоров затвърдиха силното си представяне с нов успех - с 2:1 срещу Черна гора.

100%-ова България

Даниел Лилковски и Емилиян Николов бяха точни в последната среща и донесоха заслужен успех на тимa. Българският отбор показа стабилност, характер и качествен футбол през целия турнир, като доминираше в големи периоди от своите мачове. Припомняме, че срещу азерите точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Теодор Матев, Йоан Йорданов на два пъти, Ник Георгиев и Даниел Лилковски. В първия сблъсък срещу Молдова пък Красимир Илчев и Иван Дедев се разписаха, за да донесат победата на "трикольорите".

"Националите се завръщат у дома с максимален актив и ценен международен опит, който ще подпомогне развитието в следващите етапи от подготовката им", написаха от БФС.

Стартов състав на България U15 срещу Черна гора: Алекс Байрактаров, Васил Варгулев, Борис Стефанов, Галин Димитров, Иван Делев, Красимир Илчев, Румен Даскалов, Ник Георгиев, Теодор Матев, Даниел Лилковски, Йоан Йорданов.

ОЩЕ: Селекционерът на България: Действията на Вуцов са грешка на младостта. Кръстев милее за родния футбол