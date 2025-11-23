Новият треньор на Лудогорец отговори лаконично на въпрос за титлата, Чочев вече видя почерка на норвежеца

Новият старши треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след победата на "орлите" срещу Септември в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. Норежецът анализира срещата, като похвали възпитаниците си, но отбеляза нуждата от по-добра връзка. На въпрос за титлата специалистът отговори с лаконичното: "Всичко е възможно във футбола". Един от голмайсторите на "зелените" Ивайло Чочев вече видя почерка на Хьогмо.

Хьогмо след победата на Лудогорец над Септември

„Контролирахме мача. Създадохме добри шансове за гол. През второто полувреме играхме малко по-директно. Ние създадохме някои наистина много добри положения на контраатака“, заяви Хьогмо след победата на Лудогорец над Септември. „Показахме много добър професионализъм. Добре комуникирахме“, добави норвежкият специалист.

„Ще видим в следващите мачове как да развием нашата игра. Имаме нужда от по-добра връзка.“, допълни той. „Всичко е възможно във футбола", отговори Пер-Матиас Хьогмо на въпрос за титлата." Имаме много контузени футболисти. Трябва да работим върху връщането на нашата увереност. Това е много важно“, каза още новият треньор на Лудогорец.

"Надяваме се, че тази победа ще ни даде поредица от мачове, които печелим, за да си върнем самочувствието. Вижда се почеркът на новия треньор - да бъдем агресивни и да се борим", гласеше мнението на Ивайло Чочев.

