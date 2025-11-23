Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

„Никой не е говорил с мен за кандидатура за президентските избори. Ако нещата продължават по този начин, президентските избори ще придобият много по-голямо значение от това кой ще бъде президент. Това ще бъде първият сблъсък на две големи сили – едната е статуквото на сегашното управление, а другата ще олицетвори борбата срещу него“. Това заяви в студиото на „На фокус“ по Нова телевизия бившият правосъден министър Крум Зарков.

По думите му „този, който ще олицетвори борбата“, не може да бъде излъчен от БСП, тъй като партията ще застане на страната на статуквото. „Аз не мога да застана от тази страна“, подчерта Зарков. Той категорично отхвърли възможността да получи покана за кандидатура. „Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП, което е приело ролята на присъдружно колело на една мафиотизирана власт“, посочи Зарков.

Решението на КС и референдума за еврото

Зарков определи последното решение на КС като „прецедент“, защото за първи път съдът подчертава, че председателят на парламента не може еднолично да блокира процедура за референдум, и че решението трябва да бъде взето от пленарната зала.

„Президентът има абсолютно право да иницира референдум. Моята роля като юридически съветник беше да кажа, че такъв референдум противоречи на вече взети решения на КС. Президентът имаше право да приеме или да не приеме становището ми – той избра второто. Оттам пътищата ни се разделиха“, заяви Зарков. Според него управляващото мнозинство е използвало процедурата, за да остави темата „висяща“ и да извлече политическа полза.

Отношенията с президентската институция

На въпрос дали поддържа контакт с президента, Зарков коментира: „Няма драма. Когато професионалното мнение не бъде прието, е нормално човек да си тръгне. Президентът има право на политически ход; аз – на професионална позиция“.

Относно слуховете за политически проект около Румен Радев той беше категоричен: „Не мога да коментирам проект, който не съществува. Бих работил с всеки, който допринася за промяна в сегашното статукво – но това не означава участие в проект или кандидатура.“

Има ли страх в политическата система?

Зарков описа политическия климат като „управление през страх“. „Виждам го по места. Хората в администрацията, в местната власт, в партията – излизат сутрин, оглеждат се дали ГДБОП не е отляво и ДАНС не е отдясно. Така не се управлява държава“, каза той.

Бюджетът и протести

„Този бюджет не е нито ляв, нито десен – той е инерционен. Правителството се опитва да угоди на всички и в крайна сметка не угажда на никого“, коментира Зарков във връзка с Бюджет 2026. Зарков не изключи възможността нарастващото напрежение и протестите да разклатят управляващата коалиция.

За изпълняващия длъжността главен прокурор

По темата за институционалния сблъсък между ВКС и прокуратурата Зарков беше категоричен: „Не знам как ще приключи, но води към тотален колапс на авторитета на една от най-важните държавни системи. Когато органът, който трябва да пази закона, го нарушава демонстративно, държавата е в тежък проблем“.

