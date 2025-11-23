Спорт:

Става все по-хубаво за Левски: Локо Пловдив се издъни срещу последния в Първа лига

Локомотив Пловдив се присъедини към отборите от топ 4, които загубиха точки в Първа лига. В среща от 16-ия кръг на родния елит "смърфовете" завършиха 1:1 при визитата си на последния в класирането Добруджа. В края на първото полувреме Димитър Илиев откри резултата от дузпа. В 65-ата минута обаче Ивайло Михайлов изравни. "Черно-белите" заемат третото място с 28 точки - на 7 от лидера Левски, който е с мач по-малко.

На стадион "Дружба" двата отбора не създадоха нещо по-интересно до средата на първото полувреме. В 21-вата минута Антон Иванов тества уменията на Зовков, който се справи. В 27-ата минута "черно-белите" организираха добро нападение. Извеждащото подаване за Ефе Али обаче се оказа дълго, а дефанзивният полузащитник влезе в тежък сблъсък с вратаря Григоров.

В 39-ата минута Айкут Рамадан фаулира Кова в наказателното поле, заради което главният съдия Георги Давидов посочи бялата точка. С изпълненито на дузпата се нагърби Илиев, който се разписа, макар че противниковият страж хвана ъгъла. След почивката добричлии бяха отборът, който играеше повече с топката. Териториалното им предимство се материализира в 65-ата минута, когато Михайлов засече центриране на Леони от корнер за 1:1. 

Попадението придаде импулс в играта и на двата тима. Опасен изстрел на Димитров бе блокиран, а Лами опропасти бърза контраатака на гостите. Малко по-късно хубав шут на Ивайло Иванов от дистанция бе отразен от Галин Григоров. В добавеното време гол на Петър Андреев бе отменен заради засада.

