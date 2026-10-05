Гиздол пристигна на "Армията" с голяма заявка: "В ЦСКА се гонят успехи и титли"

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен и още с първите си думи показа, че е напълно наясно с очакванията на "Армията". Германецът обяви, че в клуб от подобен калибър няма нужда някой да му поставя конкретни цели, защото успехите и титлите са задължителни. Гиздол разкри и какъв футбол иска да изгради - повлиян от работата му с Ралф Рангник, с директна игра, притежание на топката и контрол върху събитията на терена.

"Няма нужда да ми се поставят цели. Тук винаги се гонят титли"

Представянето имаше и символично значение за ЦСКА. Пресконференцията се проведе в залата на новия стадион "Българска армия" и се превърна в първото официално събитие на реконструираното съоръжение. "Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. Тук говорим за едно огромно име като футболен клуб. Име, което задължава. Спомням си европейските вечери, които са емблематични за историята на ЦСКА", заяви Гиздол.

Германецът подчерта, че е получил положителна информация за клуба от свои познати във футбола и е останал впечатлен от амбицията на ръководството. "Няма нужда от цели, които да ми се поставят. Знам, че когато застана начело на отбор от калибъра на ЦСКА, тук се гонят успехи и титли. Наслаждавам се на това предизвикателство. Нямам търпение да започна", категоричен беше той.

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Гиздол обаче отказа да дава гръмки обещания. Вместо това постави акцент върху работа, дисциплина и енергия, като посочи връщането на радостта сред привържениците като една от големите задачи пред отбора. 57-годишният специалист има 202 мача като старши треньор на отбори от Бундеслигата и в кариерата си е работил в Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив Москва, Самсунспор и Кайзериспор. Бил е и помощник на Ралф Рангник в Шалке 04, а именно влиянието на германския специалист пролича и в думите му за бъдещия стил на ЦСКА.

"Аз съм работил с Ралф Рангник, харесвам идеята му за футбола. Директен футбол, в който отборът владее топката и диктува събитията", обясни Гиздол. Новият наставник разкри, че е изгледал изцяло последните пет мача на "червените" и е видял "много хубави неща". Той призна, че няма как да промени всичко за няколко дни, но задачата му е възможно най-бързо да наложи част от своите изисквания.

Първият тест идва още на 11 октомври, когато ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица. Гиздол дори предпочете да запази част от плановете си в тайна с аргумента, че съперниците също следят представянето му. "Може би имаме известно предимство пред нашите съперници, тъй като те не знаят много за начина, по който ще искам да изглежда отборът. Бих искал да използвам това предимство, а не да казвам всичко сега", завърши германецът.

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