Отборите на ЦСКА 1948 и Ботев Враца не излъчиха победител при срещата си в Първа лига. Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от 15-ия кръг на шампионата. "Червените" бяха по-активни през целия мач и логично поведоха чрез гол на Елиаш Франко, но "зелените лъвове" бързо изравниха. По-атакуващата игра на ЦСКА 1948 даде резултат в самия край, когато отново Франко се разписа, но попадението му бе отменено заради засада. Така "червените" имат 30 точки на третото място - колкото и четвъртият Лудогорец, който е изиграл два мача по-малко.

ЦСКА 1948 си тръгва само с точка от Враца

Гостите от Бистрица започнаха по-активно и застрашиха вратата на Марин Орлинов чрез удар на Жул Мейер. Малко след това стражът на Ботев Враца се отчете с много важна намеса, избивайки с една ръка изстрела на Петър Витанов с глава. Последваха по-спокойни минути без много опасности пред двете врати. Така се стигна до 34-а минута, когато "червените" организираха отлична атака отляво, при която Огнйен Гашвич центрира за Елиаш Франко, а той откри резултата. Отговорът на "зелените лъвове" не закъсня. Няма и десет минути по-късно равенството беше възстановено, след като Милен Стоев се разписа за 1:1. Така двата тима се оттеглиха на почивката.

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Голяма част от второто полувреме премина без опасни положения пред двете врати и предимно в половината на домакините. Четвърт час преди края стражът на Ботев пострада при приземяване и трябваше да му се окаже медицинска помощ. Орлинов все пак успя да доиграе мача. Малко след това Мартин Петков пропусна много добра възможност да изведе домакините напред. Десет минути преди края защитата на Ботев се справи с удар на Ектор Куеляр след центриране от корнер. ЦСКА 1948 продължи да натиска в търсене на победен гол и в крайна сметка сполучи. Това стана в 87-а минута, когато Елиаш Франко се разписа след отлично центриране на Фредерик Масиел. Това попадение обаче беше отменено заради засада. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката.

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