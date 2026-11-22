Шефът на Ферари Фредерик Васьор обвини Шарл Льоклер за "напълно неприемливия" сблъсък със съотборника му Люис Хамилтън по време на Гран При на Лас Вегас от Формула 1. Пилотите на Скудерията отново се сблъскаха, докато се бореха за шестото място, когато оставаха 12 обиколки до края на едно зашеметяващо и бурно състезание, в което отборът се опитваше да се възстанови след слабо представяне в квалификациите, когато и двамата пилоти отпаднаха още във втората част.

Шефът на Ферари обвини Льоклер за инцидента с Хамилтън

Хамилтън направи страхотен старт от 12-а позиция, но бе наказан с 10 секунди заради излизане от пистата при борба с Ландо Норис. Той излезе 16-и от бокса, но успя да навакса изоставането си и се оказа в борба за шестото място с Льоклер, когато монегаскът го удари. Хамилтън се завъртя при сблъсъка в завой 7 и падна на 10-то място в класирането. Стюардите определиха, че вината е на Льоклер, и му наложиха наказание от 10 секунди. Наказанието беше приложено към крайното време на монегаска и го смъкна на 10-а позиция, докато Хамилтън завърши седми.

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Това се случва само две седмици след като Васьор разговаря с двамата пилоти, за да им припомни отговорностите им към отбора, след като спречкване на пистата в Мексико им коства вероятна победа. Този път шефът на Скудерията не скри разочарованието си и заяви пред "Sky Italy": "Ясно е, че това е неприемливо. Почти същото послание като в Мексико, защото трябва да се мисли за отбора, за хората, които работят в Маранело. За всички заинтересовани страни, спонсорите и така нататък. Казахме на Шарл да не изпреварва, защото в състезание като това трябва да се концентрираш върху собственото си състезание, вместо да рискуваш да бъдеш изпреварен от другите. Шарл очевидно допусна грешка и това струваше скъпо на отбора. Това, което се случи днес, е напълно неприемливо. Честно казано, съм повече от разстроен, защото това послание беше ясно още след Мексико."

Докато Льоклер се прибираше към бокса след края на състезанието, Васьор се включи по отборната радиовръзка и му каза: "Шарл, искам да се видим веднага след състезанието, преди всичко останало." Въпреки че в телевизионното си интервю непосредствено след състезанието той не стигна до извинение, а вместо това заяви, че се "срамува за отбора", видимо разочарованият Льоклер каза, че приема решението на стюардите.

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