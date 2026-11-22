Броят на пострадалите от атаката с руски дрон срещу жилищен блок близо до Киев се е увеличил: един човек е загинал, а 15 други все още са в неизвестност, съобщи френският вестник Le Monde. Според ново изявление на украинската национална полиция, атаката срещу пететажна сграда от руски дрон в Димер - северно от Киев - е довела до смъртта на една жена и раняването на трима други в неделя.

„Полицейските сили на Киевска област продължават операциите си на мястото на вражеското нападение в района на Вичгород“, добавиха от националната полиция, която, заедно със спасителите, все още издирва жители под развалините.

„В момента петнадесет души са в неизвестност, включително две деца: 12-годишно момиче и 7-годишно момче. Сред ранените са две жени и 16-годишен тийнейджър.

After a Russian drone hit a residential building in Dymer, 15 people are missing, National Police say. Among them are a 12-year-old girl and a 7-year-old boy. https://t.co/uVyE8zie17 — WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2026

Дистанционно обучение в Одеса след прекъсвате на тока и отоплението

„От 23 до 27 ноември училищата в Одеса ще преминат към дистанционно обучение“, обяви общинският отдел по образование, позовавайки се на „значителни прекъсвания в отоплението, електрозахранването и водоснабдяването“ в пристанищния град и столица на едноименната област.

Украинският доставчик на енергия „Укренерго“ предупреди в неделя, че „ситуацията с електрозахранването“ в Одеса и околните райони „остава изключително трудна“.

„Последиците от руските атаки са значителни“, заяви компанията в социалните медии, добавяйки, че „мащабът на разрушенията“, засягащи „ключова инфраструктура“, прави „физически невъзможно доставянето на необходимото количество електроенергия на потребителите“.

Прекъсванията на електрозахранването, засегнали Одеса и нейния регион, са резултат от серия бомбени атентати, насочени към критична инфраструктура през нощта от петък до събота, като украинското министерство на енергетиката съобщи за „големи щети“. ОЩЕ: "Киев е наш": Кремъл показа истинското си лице в нов документален филм, лошото време помага на руснаците на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)