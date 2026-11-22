Движението по Софийския околовръстен път, в участъка от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“, вече е възстановено. Добрата новина за шофьорите съобщиха от пресцентъра на вътрешното министерство. Припомняме, че ограничението беше въведено заради установени повреди по дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“.

Колко време беше затворен участъкът?

Движението в посоченото направление беше преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяване на безопасните условия за преминаване.

Необходимите ремонтни дейности бяха извършени днес, в периода от 7.00 до 11.00 часа, съобщиха още от МВР. ОЩЕ: От неделя: Затварят участък от Софийския околовръстен път

През този период регулирането на движението се осъществяваше от екипи на отдел „Пътна полиция“- СДВР, които ще следят за спазването на въведената временна организация и ще подпомагат водачите. От СДВР съветваха шофьорите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място, а гражданите, които планираха пътуване в района, трябваше предварително да избират алтернативни маршрути, или да предвидят допълнително време за придвижване и да проявяват търпение и разбиране във връзка с предприетите мерки.

След приключването им движението в района е възстановено и се осъществява нормално. ОЩЕ: Промени в движението по Софийския околовръстен път в района на кв. “Казичене“