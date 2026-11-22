Ръководството на Пари Сен Жермен потвърди лошата новина за една от звездите си. Става въпрос за Дезире Дуе, който получи контузия по време на съботния мач с Ница. Френският национал бе принудително заменен в края на първото полувреме, след като осука коляното си, без да има контакт с противников играч. Той падна на земята, изкрещя от болка и в очите му се появиха сълзи. Впоследствие беше изнесен на носилка, а в Париж се притесняваха от много тежка контузия.

ПСЖ обяви контузията на Дуе

За съжаление, прогнозите се сбъднаха и Дуе по всяка вероятност няма да играе повече през настоящия сезон. От ПСЖ обявиха, че нападателят е получил разкъсване на предната кръстна връзка на дясното коляно и ще бъде опериран преди края на месеца. Това е и вторият сериозен удар за ПСЖ през сезона. Хвича Кварацхелия скъса кръстни връзки преди около месец и също е малко вероятно да се завърне преди лятната пауза.

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Дуе и Кварацхелия бяха две от основните фигури в състава на Луис Енрике, който спечели две поредни издания на Шампионска лига. Парижани се стремят към трети пореден триумф, но задачата им ще бъде много по-трудна в отсъствието на тези двамата. Иначе ПСЖ постигна успех с 3:2 над Ница. Мохамед Амура даде аванс на домакините, преди Сени Майулу и Дезире Дуе да изведат шампионите напред. Феран Торес увеличи аванса на парижани на 3:1, преди Али Абди от Ница да фиксира крайния резултат в добавеното време.

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