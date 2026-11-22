Полският журналист и телевизионен водещ Павел Рибицки обвини украинските военни, че на практика умишлено позволяват на руски ракети да навлизат на полска територия. "Украинската противовъздушна отбрана отново загуби интерес към руска ракета, когато стана ясно, че тя се насочва директно към Полша", написа Рибицки в социалната мрежа Х. Рибицки е водещ на предаване по десноконсервативния телевизионен канал wPolsce24, а също така е бил един от ключовите членове на предизборния екип на бившия президент Анджей Дуда.

В дискусията под тази публикация обаче потребители, сред които много украинци, напомниха на Рибицки няколко очевидни истини защо Украйна не е в състояние винаги да сваля ракетите, както и го попитаха защо в крайна сметка Полша не сваля сама руските ракети и дронове, след като има техническите възможности да го направи и след като те вече редовно проникват в полското въздушно пространство.

Още: Шведски "Грипен" имал разрешение да свали руска ракета над Полша, но не е стрелял

Ето някои от коментарите на потребители под публикацията на полския журналист:

"Значи поляците не могат сами да свалят 2 ракети, а украинците трябва да свалят 300, за да можете вие, цинична руска сган, да спите спокойно?"

"- Украйна, защо не свалихте тези 2 руски ракети и дронове, които влязоха в нашето въздушно пространство?



- Извинявайте, бяхме заети да сваляме стотици други ракети и още повече дронове."

"Опитахме се. Вижте, дори заложихме собствения си дом."

"Човече, те дори Киев не могат да защитят, а ти смяташ, че трябва да пазят и някое затънтено място. Вината е изцяло на руснаците – това са техните дронове! А ти се опитваш да прехвърлиш вината върху Украйна, точно като някое руско подставено лице."

"Полша не защитава украинското въздушно пространство. Украйна не е длъжна да защитава полското въздушно пространство. Какъв е проблемът?"

А някои потребители напомниха, че Полша предпочита да се държи като Спящата красавица, когато в небето й навлизат руски ракети и дронове, но веднага се събужда и обвинява Украйна, когато види камиони с украинско зърно.

Други попитаха: "А какво прави вашето ПВО? Или то е само за пред хората?" и отбелязаха: "Руската ракета не е украинско зърно, нали знаете – поляците ги е страх да спрат руска ракета".