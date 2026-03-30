Главоболия за ЦСКА преди двубоя с Берое

30 март 2026, 12:28 часа 221 прочитания 0 коментара
Наставникът на ЦСКА Христо Янев все още не е взел решение какъв ще е титулярният състав за предстоящата визита на Берое в Стара Загора. Срещата е насрочена за събота, 4 април от 19:00 часа, като изборът на треньора до голяма степен ще зависи от състоянието на националните състезатели след завръщането им от ангажиментите с техните тимове.

Христо Янев изправен пред кадрови проблеми

Подобна е ситуацията и с Адриан Лапеня, който получи разрешение да пътува до Испания по лични причини и пропусна контролната среща с Оборище. Той не бе играл в пет поредни мача, преди да се появи за кратко при победата с 2:0 над Добруджа, а допълнителното му пътуване до Испания също поставя кондицията му под съмнение. Очаква се защитникът да се включи в тренировките на „червените“ до началото на тази седмица.

Със сигурност извън двубоя остава Лумбард Делова, който си спечели наказание заради натрупани жълти картони. Именно въпросът кой ще бъде неговият заместник е голямата дилема пред Янев. Теодор Иванов е с националния тим в Индонезия и не е ясно в какво физическо състояние ще се завърне заради дългото пътуване и часовата разлика.

При това положение не е изключено наставникът на "червените" да заложи на нестандартно решение – Бруно Жордао да партнира на Факундо Родригес в центъра на защитата. Подобен вариант бе изпробван още през първата част на контролата с Оборище. При този вариант, Макс Ебонг ще бъде върнат в ролята на опорен халф, въпреки че и той идва след два мача като титуляр за националния тим на Беларус.

Очаква се окончателната яснота около състава да настъпи буквално часове преди отпътуването на отбора за Стара Загора в петък.

Жанина Колева Отговорен редактор
