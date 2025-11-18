Глътка въздух или прах в очите? Вдигат телевизионните права в Първа лига с 500 бона

Парите от телевизионни права в българската Първа лига ще бъдат вдигнати с 500 000 лева. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Промяната обаче ще влезе в сила от сезон 2026/27. Както е известно, в последните години ТВ правата в родния футбол са една от най-дискутираните теми. Клубовете се оплакват, че получават малко, но на този етап няма изгледи в следващите години сумата да бъде значително завишена, тъй като договорът между БФС и телевизията, която предава срещите в Първа лига е до лятото на 2029-та.

В момента отборите в елита си делят 7,7 милиона лева

В момента сумата, която е предвидена за отборите в Първа лига, възлиза на 7,7 милиона лева. Тя се разпределя между всички 16 участници в елита. Парите, които всеки отбор получава се определят от крайното класиране в първенството. През следващия сезон бройката на отборите в Първа лига ще бъде намалена на 14. Сумата от ТВ права пък ще бъде вдигната на 8,2 милиона лева.

Парите от ТВ права са малко

Въпреки увеличението, парите, които клубовете ще си разделят са малко. Причината е, че отборите имат сериозни разходи по организирането на мачовете. Също така от парите от телевизионни права се плащат и глобите и наказанията на тимове, които не са никак скромни – особено при грандовете и отборите, които се радват на сериозна фенска подкрепа.

Очаква се БФС, ПФЛ и клубовете да опитат да ревизират договора с телевизията, която излъчва срещите, за да могат тимовете да получават повече средства. На този етап обаче това изглежда като трудна задача, тъй като няма много желаещи да вземат правата на българското първенство.

