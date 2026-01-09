От Лудогорец стовариха напрежението върху Левски: Всичко е в техни ръце, нищо не зависи от нас

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков говори след срещата в Бояна с представители на Българския футболен съюз, Професионалната футболна лига и клубовете, на която се дискутираха актуални теми в българския футбол. Срещата бе поискана от Лудогорец преди празниците, а сега Караманджуков съобщи, че разговорите са преминали при добър тон и единомислие по всички теми.

Пред журналисти Караманджуков бе попитан и дали за Лудогорец ще бъде фатално, ако не стане шампион. Спортният директор на Лудогорец припомни, че и през 2023-та тимът е можел да загуби титлата до последния кръг, като смята, че рано или късно този момент ще настъпи. Той стовари напрежението върху Левски, като каза, че нищо не зависи от Лудогорец и всичко е в ръцете на "сините".

"Аз мисля, че стана доста интересно първенство, няма значение, че Лудогорец не е първи, не ни е първи случай. Имаме си нашите обективни причини, винаги си търсим в нас причините", каза Караманджуков. И добави: "Лудогорец и 2023 стана шампион в последния кръг, винаги сме имали план Б. Ние сме си виновни, вече нищо не зависи от нас, всичко е в ръцете на Левски, но ние ще се борим докрай", добави още той.

