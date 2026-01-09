БФС създава специална комисия, която да следи за състоянието на терните у нас

Българският футболен съюз ще създаде специална комисия, която да следи за състоянието на терените у нас. Това стана ясно след днешната среща между ръководството на родната централа и представители на клубовете. Както е известно, в България има сериозни проблеми със състоянието на терените, особено през лятото и зимата. Поради тази причина от БФС са категорични, че ще бъде сформирана комисия, която да следи терените и да търси задължително подобрение.

Шефът на ПФЛ Атанас Караиванов разкри пред медиите, че въпросната комисия ще бъде създадена, но не обясни точно кога. Той също така внесе яснота около календара за новия сезон в Първа лига, както и за солидарните плащания, които родните отбори ще получат от УЕФА, а след това разпределят помежду си.

През лятото и зимата състоянието на терените у нас е покъртително

„Следващото първенство ще започне 18-19 юли и ще е до 12-13 декември, подновяването ще е на 13-14 февруари и ще продължи до края на май. Само за изпадане ако има бараж, ще е 2-3 юни. Това е прието за следващата година. Догодина отборите остават 14, това е по-различното, но бъдещи промени за редукции не се предвиждат. Това е за календара“.

„От солидарните – аз и миналата година ги поздравих отборите от Първа лига, могат и да не отделят, в някои държави не го правят. За мен нашите отбори от Първа лига са изключително солидарни. От това плащане през март 3.5 милиона – за един клуб от Първа лига ще има 200 00 евро, за отбор от Втора – 35 000 евро. Лятото има още едни 30%, които се плащат. Бяха дискутирани неща, изцяло свързани с условията. Футболният съюз ще направи комисия за терените, за да се търси задължително подобрение“, заяви Атанас Караиванов.

