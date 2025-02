Голмайсторът на Лудогорец вече е в Бразилия, подписва с местен гранд

Голмайсторът на Лудогорец през настоящия сезон Руан Крус вече е в Бразилия, където трябва да финализира трансфера си в един от местните грандове – Ботафого. Както е известно, носителят на Копа Либертадорес отдавна следи 23-годишния централен нападател на „орлите“ като двата клуба най-накрая са постигнали договорка за трансфера му в тима от Рио де Жанейро. Очаква се сделката да стане факт до часове.

Според медиите в Бразилия Руан Крус е пристигнал в страната днес. Голмайсторът ще трябва да мине задължителните медицински прегледи в Ботафого, а след това ще подпише официално своя договор с клуба. Контрактът ще е за срок от четири години. Очаква се Лудогорец да получи сериозна сума за правата на офанзивния футболист. Преди дни се заговори, че „орлите“ дори може да счупят досегашния си рекорд за най-скъп изходящ трансфер като получат 10 милиона евро за Крус.

⚠️ Botafogo acerta contratação do atacante Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco, por 8 milhões de euros (R$ 47,8 milhões).



O jogador do Ludogorets, da Bulgária, chega hoje ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato de 4 anos com o Glorioso.



