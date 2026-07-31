Първият американски самолет-цистерна в "Безмер"

Първият от общо осем американски самолета-цистерни KC-135 вече кацна в авиобаза "Безмер". Това потвърдиха за БНТ от Министерството на отбраната. От военното ведомство уверяват, че службите извършват ежедневна оценка на средата за сигурност и към момента няма пряка заплаха за България. Според оценката българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността.

Разполагането на американските самолети предизвика напрежение в района на авиобазата още след решението на Народното събрание от 22 юли. Жители на близкото село Безмер и на други населени места в Ямболска област организираха подписка срещу пристигането на машините, а впоследствие проведоха и няколко протеста, последният от които беше преди ден. Заради недоволството министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с хората в района, за да ги увери, че няма основания за притеснение. Още: Бивш зам.-външен министър за действията на МВнР: Безсмислен и безполезен телефонен разговор с Иран

Само месец след изтеглянето на американските военни самолети от България парламентът отново разреши тяхното разполагане по предложение на правителството на Румен Радев. Този път в решението изрично е записано, че самолетите ще подпомагат военни операции на САЩ в Близкия изток, а не ще участват в обучения, както беше посочено при предишния им престой между февруари и юни.

Решението беше прието със 136 гласа "за" - 121 от "Прогресивна България" и 15 от ДПС. Против гласуваха 12 депутати от "Възраждане" и един народен представител от ПБ, а двама депутати от формацията на Румен Радев се въздържаха. ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не участваха в гласуването.

С решението парламентът разреши в авиобаза "Безмер" да бъдат разположени до осем самолета-цистерни KC-135, заедно с екипажите им, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Разрешението е за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. В документа се посочва, че задачата на самолетите е да осигуряват подкрепа на операции на Съединените щати в Близкия изток, без да се споменава конкретна държава. Още: Трифонов се обърна срещу своя кадър Велислава Петрова: Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат

В мотивите към предложението се посочва, че на 17 юли посолството на САЩ е изпратило дипломатическа нота с искане за разрешение за разполагането на самолетите. Искането е направено на основание Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от 2006 г., което определя авиобаза "Безмер" като съоръжение, което може да бъде използвано от американските въоръжени сили.