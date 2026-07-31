Часове след раздялата: Клуб от Висшата лига си намери нов треньор за колосална сума

Броени седмици преди началото на новия сезон в английската Висша лига, един от отборите остана без треньор. Ръководството на Нюкасъл официално обяви раздялата си с Еди Хау. В края на миналата кампания специалистът реши, че ще продължи престоя си на "Сейнт Джеймс", но няколко седмици след това е размислил. Хау е известен с това, че изведе "свраките" до първия им голям трофей за последните 70 години - Купата на лигата през 2025 година. Този момент трябваше да бъде само началото на добрите времена за Нюкасъл, като саудитските собственици на клуба продължиха да развиват проекта с Хау като герой начело.

Часове след раздялата: Нокасъл си намери нов треньор

Вместо това Александър Исак, Антъни Гордън и Сандро Тонали напуснаха клуба за общо 390 милиона долара в рамките на по-малко от 18 месеца, а сега капитанът Бруно Гимараеш изглежда решен да се присъедини към тях, като се опитва да наложи трансфер към шампиона Арсенал това лято. Това се сочи за един от основните мотиви за напускането на Хау, който обяви решението си след месеци на спекулации.

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Нюкасъл вече се разбра със заместника на Хау

Ръководството не се забави с намирането на заместник на Хау. Часове след като новината стана факт, от "Sky Germany" обявиха следващия треньор на Нюкасъл. Става въпрос за Матиас Яйсле, който е напуснал Ал-Ахли, за да поеме поста на стадион "Сейнт Джеймс". Германският специалист имаше клауза за откупуване в договора си със саудитския тим, която му позволи да преговаря с други клубове по всяко време. Двете страни се споразумяха за договор до 2030 година, който ще бъде официално обявен в следващите дни. Очаква се Нюкасъл да плати 11 милиона евро компенсация на саудитския клуб за 38-годишния наставник. Информацията бе потвърдена от авторитетния журналист Фабрицио Романо.

Често се носеха слухове, че Яйсле ще поеме клуб от Бундеслигата, но в крайна сметка той остана в Саудитска Арабия в продължение на три години, което се оказа доста успешно за всички засегнати страни. Сега той ще пренесе опита си на Острова, където ще се опита да направи големия си пробив в кариерата.

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🚨⚪️⚫️ Newcastle have reached a verbal agreement with Matthias Jaissle to become new head coach, here we go!



The agreement will be valid until June 2030 and it’s expected to be signed in the nexe days, with Al Ahli informed.



🔜🇩🇪 #NUFC want Jaissle, as revealed this morning. pic.twitter.com/jp2b9FUR2l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026