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Григор заговори за края на кариерата: Искам да извлека всичко, което ми остава

31 юли 2026, 16:29 часа 1317 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Григор заговори за края на кариерата: Искам да извлека всичко, което ми остава

Тенис звездата на България Григор Димитров осъзнава, че се намира във финалния етап от професионалната си кариера, но мотивацията му да продължи да се състезава остава изключително силна. Най-добрият български тенисист разказа пред мексиканското издание "Есто" за работата си с Давид Налбандиан, завръщането след тежката контузия и подкрепата, която получава от своята половинка Ейса Гонсалес.

Човекът, който даде друга гледна точка на играта на Григор Димитров

Димитров привлече Налбандиан в екипа си през 2026 година. Според бившия №3 в света аржентинецът е внесъл различна перспектива и му е помогнал да открие допълнителна мотивация  "Давид внесе много интересна и различна гледна точка към играта ми. В момента съм още по-мотивиран да се състезавам, защото чувствам, че екипът ми вече е подреден и всеки знае своята роля", сподели Григор пред "Есто".

Българинът подчерта, че целта му е да използва максимално оставащото му време в професионалния тенис. "Това ми помага да извлека абсолютно всичко, което ми остава като потенциал в края на кариерата. Той добави нова перспектива и сега заедно търсим най-добрия път напред. Ще се опитаме да използваме максимално всяка минута, в която работим заедно", допълни Димитров.

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Григор Димитров

35-годишният хасковлия се завърна в тура след продължително възстановяване от разкъсването на големия гръден мускул, което получи срещу Яник Синер на "Уимбълдън" през 2025 година. Тежкият период му е позволил да осъзнае колко силни отношения е създал в тениса. "Чувствам се истински привилегирован. През кариерата си създадох страхотни приятелства навсякъде по света. Сега съм по-близък с тези хора от всякога и просто се опитвам да се наслаждавам на всеки ден и на всичко, което правя", каза българинът.

Връзката на Григор с Ейса Гонзалес - взаимна подкрепа в натоварено ежедневие

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Димитров говори и за връзката си с мексиканската актриса Ейса Гонсалес. Натоварените им професионални графици често ограничават времето, което могат да прекарват заедно. "Понякога единствената възможност да се видим е по време на турнири или когато тя е на снимачна площадка. Изключително съм благодарен за всеки миг, който прекарваме заедно. Подкрепяме се взаимно и точно това е най-важното", заяви Григор.

Димитров беше в Лос Кабос за участие в турнира от категория АТР 250, но се оттегли ден преди първия си мач заради бурсит на крака.

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Григор Димитров
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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