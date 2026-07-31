Клубове от Англия и Франция следят един от най-скъпите играчи на Левски

Скаути на клубове от Англия и Франция са наблюдавали изявите на вратаря на Левски Светослав Вуцов в двата мача срещу Университатя Крайова от квалификациите на Шампионската лига. "Сините" отстраниха румънския първенец, след като спечелиха първата среща на стадион "Георги Аспарухов" с 1:0, а в реванша стигнаха до равенство 2:2. Вуцов се представи стабилно и в двата двубоя, като нямаше вина за попаденията във вратата на българския шампион в Крайова.

Скаути на клубове от Англия и Франция наблюдават Светльо Вуцов

Интересът към 24-годишния национал не е отскоро. Няколко клуба от Западна Европа следят развитието му още от миналия сезон, а представянето му в европейските квалификации е предоставило нова възможност техни представители да го наблюдават на живо срещу съперник от високо ниво. Само преди три седмици Вуцов продължи договора си с Левски. Специализираният портал Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 3 милиона евро.

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Вратарят премина на "Герена" от Славия преди година и половина и бързо се утвърди като основна фигура в отбора. До момента той е записал 59 срещи с екипа на Левски, като в 26 от тях е запазил мрежата си без попадение. Вуцов имаше сериозна заслуга и за спечелената през май шампионска титла – първа за клуба след 17-годишно прекъсване. На международно ниво стражът вече има десет мача за България.

Седмицата се оказа специална за Вуцов и извън футболния терен. По-малко от 24 часа след отстраняването на Университатя Светльо Вуцов стана баща за първи път.