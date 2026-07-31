Над 96% от пресните подправки в Kaufland са българско производство

Компанията планира над 10% ръст на родната продукция през настоящата година

Над 2,7 млн. броя български пресни подправки са планирани да достигнат до клиентите на Kaufland България през тази година. Компанията планира да увеличи с над 10% реализираните количества спрямо 2025 г. Повече от 96% от всички продадени пресни подправки в магазинната мрежа през миналата година са били българско производство.

Сред основните партньори на Kaufland за тези продукти са „Агро Лукс 2014“ и „Бул Фрут“ - две фирми, част от едно общо семейно стопанство от пловдивското село Ягодово. Компанията работи с тях вече седем години по програмата си Договорено изкупуване, което дава възможност на производителите да разширят производството си до над 250 декара обработваема земя. Днес в стопанството вече работят три поколения от едно семейство, а само през миналата година те са доставили над 800 хил. бр. български пресни подправки за магазините на веригата.

„Ние буквално ставаме и лягаме с Kaufland. Всеки ден от сутринта сме на нивата, берем подправки, заготвяме ги и ги изпращаме в централния склад на компанията и така всеки ден сме заедно и всяка година обемите на произведените от нас свежи подправки нарастват”, подчерта Ангел Димитров, „Бул Фрут“, с. Ягодово.

От тяхната реколта до магазините на веригата достигат магданоз, копър, босилек, мента, риган, розмарин, мащерка, девесил, джоджен и кервиз. Всички тези подправки се предлагат под собствената марка на ритейлъра „Брей!“.

Освен ароматни билки Kaufland изкупува от двата производителя още салати, зелен лук, патладжани, тиквички, чушки, пъпеши, тикви, зеле и различни видове ряпа. Дългосрочното партньорство и предварителното договаряне дават възможност на стопанствата да планират производството си, да инвестират в техника и да осигуряват продукция през различните сезони на годината. През 2026 г. компанията планира да изкупи над 1,7 млн. кг/бр. продукция от пловдивското стопанство.

Повече за стопанството на семейство Димитрови, както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите информация тук.