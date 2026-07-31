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Европа се затопля, жегите изправят континента на ръба (ВИДЕО)

31 юли 2026, 16:55 часа 1493 прочитания 0 коментара

Горещо и слънчево време, и температури до над 40 градуса на места, ни очакват през август. В края на първото десетдневие има вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква значително понижение на температурите, но очакванията са градусите да останат по-високи от климатичните норми.

До средата на второто десетдневие ще бъде слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода, казват от Националния институт по метеорология и хидрология.

От 11 до 15 август включително се очаква постепенно повишение на температурите, наближавайки 35–39 градуса, а на места в Югозападна и Южна България – дори малко над 40. Високите температури обаче повишават риска от пожари в горски и извънгорски територии в цяла Европа.

Най-силно засегнати са страни като Испания, Италия, Франция и Гърция, където продължаващата гореща вълна създава сериозни рискове от тежки бедствия.

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Източник: iStock 

Франция се бори с безпрецедентна вълна на горски пожари, която доведе до евакуацията на стотици хиляди хора и нанесе сериозен удар по икономиката в разгара на туристическия сезон.

Продължават сериозните пожари и в Испания, където пожарникарски екипи предотвратяват създаването на нови огнища в Авила, Мадрид и Толедо, докато активни остава огъня в Самора, Кастелон и Тарагона. Статистика на WWF - България показва, че през последните 30 години броят на пожарите и опожарените площи у нас са се увеличили значително, а над 95% от пожарите са резултат от човешка намеса – преднамерена или поради небрежност.

Източник: iStock 

Открояват се причини като палене на стърнища и растителни остатъци, изхвърляне на фасове, небрежно боравене с открит огън, наличие на технически неизправности и умишлен палеж. Само в малка част от случаите причината за възникване на пожар е естествена - най-често следствие от мълния.

Само през 2024 и 2025 г. са регистрирани близо 1150 пожара, като особено засегнати са районите на Родопите, Странджа, Пирин и Сакар. По показателя „процент от територията на страната, засегната от горски пожари“, според EFFIS България заема 6-о място сред държавите в ЕС, като пред нея са Португалия, Кипър, Испания, Румъния и Гърция. Пожарите стават все по-интензивни, трудно контролируеми и все по-често навлизат в защитени територии.

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Прогноза Жега Август високи температури
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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