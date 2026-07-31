Спрягат бивш селекционер на България за свободния треньорски пост в Първа лига

Преди дни официално дойде първата треньорска рокада в Първа лига. Само два кръга след началото на новия сезон наставникът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски се оттегли от поста си. 70-годишният специалист призна, че решението е изцяло негово и е бил наясно с него още преди старта на кампанията. Той изчакал подходящия момент, а първата победа от 33 години насам над градския съперник на "Тича" се сторил точно като такъв.

Спартак Варна търси заместник на Гьоко Хаджиевски

Сега ръководството на "соколите" има трудната задача да намери негов заместник възможно по-скоро. Въпреки че сезонът вече тече, хората по високите етажи на "Коритото" не бързат с избора. Президентът на клуба Алекс Илиев разкри в интервю пред "Тема Спорт", че Хаджиевски ще продължи да помага на екипа си, докато не бъде назначен нов треньор. Той също така допълни, че във Варна искат да говорят поне с трима доказани специалисти, преди да вземат окончателното си решение.

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Според медиите у нас, един от вариантите за нов наставник на "соколите" е бившият национален селекционер Ясен Петров. За последно той води отбора на Добруджа Добрич през изминалата пролет. Той обаче не успя да изпълни основната си цел - да запази тима в елита, и след отпадането в долната дивизия се оттегли от поста си. Тогавашният директор в Добруджа - Енгибар Енгибаров, премина на "Коритото" през лятото.

За Спартак Варна предстои домакинство на Локомотив Пловдив на "Коритото". Срещата ще се изиграе в понеделник, 2 август, от 21:15 часа. Помощникът на Гьоко Хаджиевски - Диян Дончев, ще изведе "соколите" в двубоя. В щаба остава и другият асистент Ивелин Петков, както и треньорът на вратарите Георги Георгиев.

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