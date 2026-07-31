Хулио Веласкес за новия и контузените в Левски: "Той е това, което търсим"

Хулио Веласкес говори пред медиите преди мача на Левски от третия кръг на Първа лига срещу Септември София. На пресконференцията той обърна внимание на контузените Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. Испанският специалист говори и за новото попълнение - десния бек Хевертон, който ще бъде заместник именно на Камдем. Веласкес сподели, че португалецът вече е картотекиран и трябва да покаже какво може.

Хулио Веласкес: "Да видим днес как ще бъдат на тренировката"

На първо място Хулио Веласкес обърна внимание на емоциите след класираенто за третия предварителен кръг на Шампионска лига и предстоящата среща със Септември София. След това говори и за контузените играчи на Левски: "В последната част на тренировка Сангаре получи проблем. Затова не беше и опция. За тренировката преди мача в Румъния говоря. Оливер, Стипе и Кирилов - ситуацията с тях е ясна. Да видим днес как ще бъдат на тренировката всички останали футболисти в този процес на възстановяване и почивка".

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"Добър професионалист, с добри черти на характера"

След това испанският специалист сподели мнението си за Хевертон: "Хевертон е картотекиран е и има потвърждение от клуба. Оттук насетне той е един от нас - дошъл е да помага. Не става въпрос да си говорим между нас, а да покаже на терена това, за което е дошъл. В човешки план той представлява фигурата като човек и това, което търсим като характер. Добър професионалист, с добри черти на характера, мисля, че ще се впише в колектива.

"Той трябва да покаже на какво е способен"

Относно спортно-технически качества - трябваше да вземем предвид контузиите с Камдем и количеството мачове, което се натрупа. Клубът потърси решение на всичко това, за да имаме още една опция на тази позиция. Оттук насетне той трябва да покаже на какво е способен и да помогне. Може и утре да го видите няколко минути. Трябва да влезе в динамиката на отбора, но може да се окаже опция".

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