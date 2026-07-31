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Смразяващо: Пророческите думи на Нирмал Пурджа часове преди да тръгне към лавината на Броуд Пийк

31 юли 2026, 16:42 часа 1441 прочитания 0 коментара
Снимка: Nimsdai Purja/Facebook
Смразяващо: Пророческите думи на Нирмал Пурджа часове преди да тръгне към лавината на Броуд Пийк

Часове преди да тръгне към връх Броуд Пийк (8047 метра), където бе застигнат от ужасяваща лавина, световноизвестният алпинист Нирмал Пурджа публикува в официалния си профил във Facebook дълго съобщение. Думите в него обаче днес звучат смразяващо пророчески, след като Пурджа и още девет души изчезнаха, а по-късно четири тела бяха открити. До този момент няма информация дали има някой оцелял, а според официалните власти шансовете да бъдат намерени алпинистите живи са почти нулеви.

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Пророческите думи на Нирмал Пурджа

Ето какво пише Нирмал Пурджа по повод новото си предизвикателство:

МИСИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ. КОМПАСЪТ ОСТАВА СЪЩИЯТ.

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Това никога не е било в плана. Първоначално планът беше да изкача само G2. Но точно преди да тръгна за Пакистан, прегледах статистиката за моите 8000-метрови върхове. Тогава ми просветна: ако отметна Броуд Пийк, докато съм тук, остава само един – "Чо Ою". Тогава ще стана ПЪРВИЯТ човек в историята, изкачил всички 14 осемхилядника два пъти. Без кислород.

Това не беше планирано. Проектът "Хеттрик" беше в центъра на вниманието, защото носеше по-голяма мисия. Но възможностите не викат: те шепнат на онези, които вече работят в тишина.

Ето тайната, която съм носил през всяка експедиция: никога не съм се състезавал с никого друг. Единствената ми битка беше срещу човека, който бях вчера. Всеки ден, преодолявайки собствените си граници. Защото в момента, в който погледнеш настрани – към това, което правят, казват или постигат другите – се отклоняваш от компаса си. Твоят курс е ТВОЙ. Пази го ревностно.

Те ме критикуваха, когато изкачих 14-те върха без "О"-та по време на "Project Possible". Ако не сте видели какво ми костваше това, гледайте "14 Peaks" в Netflix. Този филм е чистата истина. Бях там, за да извърша множество спасителни операции на алпинисти, изоставени от други експедиции, сам събирах средствата, водех отпред, прокарвах нашите собствени въжени линии, уреждах разрешителното за Шишапангма с Китай, бях в болниците за операцията на майка ми и още много други неща. А сега? Сега се запътвам към двойката без кислород: общо три. Шумът не е спрял. Просто спрях да го слушам.

Към онези, които все още се съмняват: вече изкачих и петте 8000-метрови върха в Пакистан само за 26 дни. Водейки. Като водач. Без кислород. Побивайки рекордите на онези, които побиха моите с кислород. Доказателствата са налице.

Броуд Пийк, не искам нищо друго освен безопасно изкачване и слизане. Не приемам нито една планина за даденост. Нито една. В момента, в който кракът ми напусне базовия лагер, съм на 100%. Винаги е било така. Винаги ще бъде така.

Това е посветено на всички, които бяха с мен дотук. Поддръжници. Критици. Всички вас. Без двете страни няма огън. Затова ви благодаря искрено.

Целта ми никога не е била свързана с мен. Става дума за това, което представлявам. Става дума да покажа на ВАС, че вашите собствени планини – каквито и да са те – могат да бъдат изкачени".

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Алпинизъм алпинисти Нирмал Пурджа Каракорам
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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