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От БФ Борба любезно обясниха на Армен Назарян защо синовете му не представят България

31 юли 2026, 16:50 часа 1494 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От БФ Борба любезно обясниха на Армен Назарян защо синовете му не представят България

От Българската федерация по борба отговориха на изявлението на двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. Той отправи тежки обвинения към родната централа, оглавявана от Станка Златева, тъй като синовете му Едмонд и Гриша нямат лиценз да представят националния отбор България на международни състезания. Причината е, че те продължават да тренират с клубния си ЦСКА, а не се подготвят на централизирана подготовка с родната селекция.

БФ Борба с позиция по казуса със синовете на Армен Назарян

Назарян определи това решение като дискриминация срещу него и децата му. След това той призова Станка Златева да говорят на четири очи. Часове след изявлението му, от Българската федерация по борба излязоха с официална позиция по случая. От централата уточниха, че са изпратили покани до всички спортни клубове за участие в подготвителния лагер на националния отбор по класическа борба. Имената на Едмонд и Гриша Назарян също били включени. От ЦСКА не са изпратили отговор в посочения срок (6 юли), което се е приело като отказ. По тази причина синовете на легендарния борец не са били включени в националния лагер.

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В позицията се посочва още, че личните треньори на състезателите на ЦСКА и останалите клубове също са имали възможност да се присъединят, съгласно постигнатото по-рано през годината споразумение по време на срещата между състезателите на "армейците" и Управителния съвет на БФ Борба. Ограничения има единствено по отношение на Сослан Фарниев. От федерацията уточниха още, че приветстват присъствието на Армен Назарян в ролята му на баща и личен треньор, но няма как синовете му да представят страната ни на международната сцена, ако не присъстват на националните лагери.

Армен Назарян

Ето какво още написаха от БФ Борба:

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"БФ Борба не оспорва правото на състезателите да работят със своите лични треньори. Но когато един състезател е част от националния отбор и представя България на световни, европейски и други международни първенства, той следва да участва и в подготвителния процес, утвърден от ММС. Докато състезателите на СК Борба ЦСКА не участват в подготвителната програма на националните отбори, одобрена от ММС, те няма как да бъдат включвани в националните представителни отбори и съответно няма как да представляват България на международни състезания", написаха още от БФ Борба.

Накрая от федерацията уточниха, че проблемът с лицензите на двамата състезатели не е възникнал при настоящото ръководство, а виси нерешен от миналото. От БФ Борба завършиха: "Ръководството на БФ Борба категорично не търси конфронтация с Армен Назарян, Едмонд Назарян или Гриша Назарян. Напротив, федерацията остава готова за диалог с всички състезатели, лични треньори и спортни клубове, за да бъдат намерени решения в интерес на българската борба."

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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