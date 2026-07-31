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Лудогорец след срамното отпадане от Европа: "Историята няма да спре"

31 юли 2026, 15:51 часа 1917 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Лудогорец
Лудогорец след срамното отпадане от Европа: "Историята няма да спре"

Вчера, на 30 юли, Лудоогрец звърши наравно 2:2 с израелския Апоел Тел Авив и отпадна от европейските клубни турнири. В първия мач "орлите" загубиха с 0:2 и равенството в реванша не им свърши работа, за да продължат напред. Понеже те се класираха за квалификационните кръгове на третия по сила евротурнир - Лигата на конференциите, загубата означава край на пътя в Европа за този сезон. От Лудогорец излязоха с обръщение към феновете в социалните мрежи по повод отпадането.

Лудогорец: "Футболът носи както незабравими емоции, така и тежки разочарования"

Ето какво написаха от Лудогорец: "Благодарим ви! Скъпи лудогорци, снощи не успяхме да продължим европейския си път, но едно нещо беше безспорно - през всичките 90 минути срещу Апоел усещахме вашата любов и гореща подкрепа. Футболът носи както незабравими емоции, така и тежки разочарования. В такива моменти най-важното е да бъдем заедно. А вие показахте за пореден път, че Лудогорец не е сам. Благодарим на всеки, който беше на стадиона и подкрепяше отбора до последния съдийски сигнал.

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"Всеки един от тях е част от история"

Вашата вярност означава много за всички нас. До този момент Лудогорец е изиграл 181 мача в европейските клубни турнири. Всеки един от тях е част от история, която изградихме заедно - с паметни победи, големи битки и вечери, донесли гордост не само на нашия клуб, но и на българския футбол. Тази история няма да спре с едно отпадане. Обещаваме ви едно - ще работим здраво и ще се върнем по-силни. Правили сме го неведнъж и вярваме, че най-добрите европейски вечери тепърва предстоят".

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лудогорец Апоел Тел Авив Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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