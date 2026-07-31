Бостанджиев подготвя финансова инжекция? Левски отвори път за още близо 10 млн. евро

Левски подготвя сериозна финансова промяна след влизането на Атанас Бостанджиев като нов мажоритарен собственик. От поканата за Общото събрание на акционерите на 14 септември става ясно, че бъдещият Съвет на директорите може да получи право да увеличи капитала на клуба от 15,7 млн. евро до 25 милиона евро през следващите пет години. Това означава, че се отваря път за потенциални нови инвестиции в клуба на стойност близо до 10 млн. евро.

Капиталът на Левски може да скочи до 25 млн. евро

Настоящият капитал на ПФК Левски АД ще бъде определен на 15 701 419,47 евро. Той ще бъде разпределен в общо 30 787 097 акции с номинална стойност от 0,51 евро. От тях 30 537 097 са обикновени акции с право на глас, а останалите 250 000 са привилегировани акции без право на глас.

Промяната на настоящия капитал е свързана основно с превалутирането му в евро и сама по себе си не представлява нова инвестиция. Далеч по-важно е предложението Съветът на директорите да бъде овластен да увеличи капитала до 25 милиона евро чрез издаването на нови акции. Така се създава възможност в Левски да постъпят до близо 9,3 милиона евро допълнителен капитал.

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В поканата не е записано кой ще осигури средствата, но промяната логично може да бъде свързана с инвестиционните намерения на новия собственик Атанас Бостанджиев. Бизнесменът влиза в клуба чрез "София Кепитъл", което придобива прехвърления от Наско Сираков контролен пакет от 86,4% от акциите. Следователно бъдещото увеличение на капитала не е необходимо за самата смяна на собствеността, а по-скоро изглежда като възможен инструмент за последващо финансиране на Левски.

Предложените промени позволяват и ограничаване или изключване на предимството на настоящите акционери при придобиването на нови акции. Това означава, че емисията може да бъде насочена към конкретен инвеститор или партньор. Предвидена е и възможност за увеличение чрез публично предлагане.

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