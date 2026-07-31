Хулио Веласкес след класирането на Левски в Шампионска лига: "Мисля само за утрешния мач"

Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача на Левски със Септември София от третия кръг на Първа лига. Шампионът ще посрещне другия столичен отбор на "Герена" утре, на 1 август, от 19:00 ч. Испанският специалист говори за емоциите след класирането за третия предварителен кръг на Шампионска лига, но подчерта, че вече мисли за следващата среща на "сините". Веласкес обърна внимание и на уважението, което получава в България.

Хулио Веласкес: "Това което постигнахме, е много хубаво"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Що се отнася до настроението, нормално е да е приповдигнато и да подсили добрата обстановка в съблекалнята. Както казах, това което постигнахме, е много хубаво и важно, защото ще играем със сигурност в групова фаза. Сега остава да видим в кои групи точно ще се състезаваме, тъй като сме в играта за Шампионска лига. Тази среща и емоциите около нея за мен са приключили.

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"Нямам никакво съмнение, че ни чака труден мач"

В момента мисля само за утрешния мач. Среща, която е с изключителна важност за нас и нямам никакво съмнение, че ни чака труден мач. В крайна сметка трябва да сме способни да управляваме тези процеси и това, което се случи в Румъния. След всички тези емоции да се върнем в настоящето, защото ни чака интересен противник. Ако не влезем в мача и не го възприемем така, както трябва, ще имаме проблеми. Без съмнение отбор, който ще ни затрудни. Има стил на игра и динамика. Трябва да разберем какво се изисква от нас и да го изиграем така, както трябва.

Както и друг път съм споменавал, откакто съм тук съм усетил уважението на всички в България. Това, което предизвиква у мен, е единствено и само благодарност на всички хора. Това увеличава отговорността ми. Това искрено и топло отношение ме прави благодарен, горд и отговорен".

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