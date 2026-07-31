"В никой друг спорт не е така": Призоваха за спешни промени в тениса

Натовареният график в АТП Тура за пореден път доказа, че не е устойчив и това се вижда от огромния брой откази от турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал, Канада. За поредна година се затвърди тенденцията големите звезди в тениса да пропускат надпреварата, която следва непосредствено след Уимбълдън. Карлос Алкарас, Новак Джокович и Яник Синер потвърдиха, че няма да участват в Монреал, а към тях се присъединиха Александър Бублик, Томаш Махач, Алехандро Давидович Фокина и Себастиан Корда. Джокович не е участвал в турнира от 2018 година насам, докато Синер и Алкарас се отказват вече две поредни години.

Защо тенисистите все по-често пропускат турнирите от сериите Мастърс?

Има няколко теории за това защо турнирите от серията Мастърс вече не са привлекателни за водещите тенисисти в тура, като мнозина предполагат, че причината се крие в новия двуседмичен формат. Повечето надпревари бяха удължени от седем на 12 дни за сезон 2025, което предизвика много противоречия сред играчите. Бившата №9 при дамите Андреа Петкович обаче смята, че причината за масовите откази се крие в самата продължителност на АТП Тура.

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В интервю за подкаста "The Big T" тя заяви: "Мисля, че не става въпрос само за мястото в календара, а за това, че мъжете играят с 3-4 седмици повече. Жените приключват след първата седмица на ноември, което вече е абсурдно дълъг сезон, ако го сравните с други спортове. Няма нито един спорт, в който да няма шестседмична или осемседмична пауза някъде по време на сезона. В тениса няма такава. И мисля, че при мъжете, тъй като сезонът и без друго е по-дълъг от този при жените, те трябва да разпределят силите си. И наистина смятам, че това е проблем и донякъде при турнирите с продължителност две седмици. Но като имаш Синсинати и Монреал един след друг като турнири с продължителност две седмици, това е прекалено много."

Мъжкият тур включва Купа Дейвис и финалите на АТП в края на сезона, което го удължава в сравнение с WTA тура. Въпреки масовото отказване, тенис анализаторите смятат, че това по никакъв начин не притеснява организаторите на турнира в Монреал, тъй като получават същите приходи с или без тяхното присъствие.

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