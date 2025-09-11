Войната в Украйна:

Гранд от Истанбул предлага 2 милиона евро за звезда на Лудогорец, но "орлите" искат повече

11 септември 2025, 15:29 часа 355 прочитания 0 коментара
Турският гранд Бешикташ е отправил оферта за крилото на Лудогорец Кайо Видал. Клубът от Истанбул е в доста сериозна криза и търси класни футболисти, с които да се подсили в края на летния трансферен прозорец. От своя страна, Кайо Видал направи силни мачове на европейската сцена. Той игра добре както в квалификациите за Шампионска лига, така и в тези за Лига Европа.

Парите на Бешикташ за Кайо Видал не стигат на Лудогорец

От Бешикташ са готови да извадят 2 милиона евро за бразилеца, но от Лудогорец не са доволни. Те оценяват крилото на много повече и очакват значително по-сериозна оферта за един от титулярите си. Според сайта Transfermarkt Кайо Видал е оценен на 4 милиона евро. Той дойде в Лудогорец от бразилския гранд Интернасионал срещу 1.6 милиона евро.

Кайо Видал

Видал се представя добре с фланелката на „орлите“

Видал вече е записал над 120 мача за българския шампион, в които е отбелязал 21 гола и е дал 18 асистенции. Този сезон все още няма директно участие в гол, въпреки че не спира с рейдовете си, които вече се превръщат в негова запазена марка.

Кайо Видал

Лудогорец е силен на домашната сцена и в Европа

Лудогорец е на първото място във временното класиране на Първа лига. „Орлите“ са непобедени, като записаха пет победи и един равен в шест мача. Това им носи актив от 16 точки, които са достатъчни за челната позиция. В Европа Лудогорец си гарантира участие в груповата фаза на Лига Европа, след като в плейофния мач победи македонския Шкендия с общ резултат 5:3.

Лудогорец

