Христо Янев: Берое е коварен отбор – костелив орех

Треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира трудната победа на неговия тим над Берое в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Както е известно, „червените“ спечелиха срещата с 3:0, но трябваше доста да се потрудят с оглед на множеството положения, които старозагорци създадоха пред вратата на Фьодор Лапоухов. След последния съдийски сигнал наставникът на „армейците“ сподели, че заралии са коварен отбор – костелив орех.

Христо Янев допълни, че неговият отбор е трябвало да има по-голям контрол над топката, както и да показва повече търпение в мача. Треньорът на ЦСКА бе категоричен, че столичани имат достатъчно качествени футболисти и трябва единствено да покажат повече желание за победа.

„Имаме качество, трябва да покажем повече желание за победа“

„Трябва да отбележим, че Берое е доста коварен отбор. Започнахме добре, след това не направихме достатъчно, за да държим инициативата. Допуснахме някои ситуации, Лапоухов се намеси добре и ги спаси. Важното е, че второто излязохме по-добре, не допускахме толкова брак. Има неща, които да подобрим, знаем го, трябва да работим“.

„Знаем, че Берое са костелив орех, защитават се компактно, агресивно. Не трябваше да им даваме контрол, не трябваше да губим по лесен начин топката. Трябва да има по-голям контрол и търпение“.

„Имаме качество, трябва да покажем повече от нашите сърца, от желанието ни за победа. Всеки един има своите качества. Ако всеки ги показва във всяка секунда, ще бъдем по-добър отбор. Всеки един на терена трябва да бъде лидер. Трябва да е пример първо за себе си, после и за останалите“, заяви Христо Янев.

ОЩЕ: ЦСКА трябваше да се потруди, но мина през Берое - спорна ситуация беляза мача