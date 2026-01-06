Христо Янев: Искаме да изградим отбор на ЦСКА, който да не е "еднодневка"

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред журналисти преди първата открита тренировка на отбора за 2026 година. Той още веднъж отдаде почит на Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Специалистът акцентира върху нуждата от търпение за адаптацията на новите футболисти, която трудно може да се контролира. Целта пред наставника на "армейците" е да изгради отбор, който да не е "еднодневка".

Христо Янев за адаптацията на новите: Времето е фактор, който не мога да контролирам

"Още веднъж искам да изкажа нашите съболезнования на близките и семейството на Димитър Пенев. За нас той е човек, който ни показва как трябва да се държим в това общество и колко добри трябва да бъдем. Да ни бъде пример за онова, което правим за клуба, на който той е дал основите. За нас е много трудно. Всички скърбим! Усещаме неговото присъствие сред нас. Винаги е бил позитивен, винаги е намирал точните думи в трудните моменти. Лично за мен той е пример за подражание и ще се опитам да подражавам именно на онова, което той ни предаде като послание. Искаме да благодарим на всички, които го уважиха и показаха обичта си към него", започна Янев.

"Всички без Макс ще започнат с нас днес. Щастливи сме, че започват подготовка. Всичко друго ще се разбере от официалния сайт, когато стане факт. Ще наблегнем на онова, което ни носеше резултати преди почивката. Искаме да бъдем колектив, който във всеки един мач се раздава за клуба. Искаме да направим отбор, който да започне да играе футбол, който да радва окото на всички, които го обичат", обясни той.

"Времето е фактор, който не мога да контролирам. Някои от футболистите могат да се адаптират по-бързо към онова, което искаме. На някои може да им отнеме повече време. Трябва да бъдем търпеливи. Знам, че нямаме търпение към хората, които работят, но лично аз искам да вложа цялата си енергия, за да може да направим отбор, който да гони всички цели и да побеждава във всеки мач", каза още специалистът.

"Искаме да бъдем добър отбор сега и за в бъдеще. Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка". Затова трансферите, които правим, гледаме да бъдат от този тип. Ръководството прави всичко по силите си всеки един футболист, който наблюдаваме, да бъде тук. Благодарен съм за труда на всички в клуба. Успяхме да реагираме толкова бързо и да доведем хората, които смятаме, че ще бъдат добри в плана, който имаме. За нас е важно те да стартират от първия ден, за да се адаптират към условията", подчерта треньорът на ЦСКА.

