ФИФА и УЕФА почетоха Димитър Пенев с обширни материали, цитираха Стоичков и Бербатов

Международната футболна централа ФИФА и Съюзът на европейските футболни асоциации УЕФА почетоха легендарния Димитър Пенев с обширни материали в своите официални сайтове. Великият български треньор и играч си отиде от този свят на 80-годишна възраст. На 5 януари се състоя поклонението пред тленните останки на Стратега от Мировяне. От УЕФА и ФИФА разказаха забележителната кариера на Пената, като цитириха изказвания на Христо Стоичков и Димитър Бербатов.

"Елегантен, но и физически силен": Силни думи от УЕФА за Пената

"Димитър Пенев, който се отличи като играч и треньор на ПФК ЦСКА София и изведе България до полуфиналите на Световното първенство по футбол през 1994 г., почина на 80-годишна възраст", започва материалът на УЕФА, публикуван на 5 януари, и продължава с постиженията на Димитър Пенев като футболист:

"Елегантен, но и физически силен централен защитник, Пенев е възпитаник на академията на Локомотив (София), където печели българската титла през 1964 г., преди да премине в ПФК ЦСКА (София). С ЦСКА печели седем титли и пет Купи на България, а през 1966/67 г. достига полуфиналите на Купата на европейските шампиони, където отпада от Интер (Милано) след две равенства и реванш."

Упомената е статистиката му за националния отбор, както и фактът, че два пъти е избран за Футболист на годината в България. От УЕФА вадят и най-открояващите се акценти от треньорската кариера на Пената, сред които полуфиналът за КНК с ЦСКА. "Най-известното постижение на Пенев като треньор е през 1994 г., когато неговият отбор на България шокира света, достигайки полуфиналите на Световното първенство по футбол в САЩ, като по пътя си побеждава Аржентина и Германия. Пенев също така води България до класиране за ЕВРО '96 и получава най-голямото признание в кариерата си, когато е избран за треньор на България на 20-ти век", продължава публикацията.

УЕФА цитира Георги Иванов и Христо Стоичков

Европейската централа цитира думите на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, както и тези на Христо Стоичков. "Усмивката му беше незабравима. Той винаги се усмихваше. Димитър Пенев беше треньор, баща и приятел. Имах късмета да работя под негово ръководство в продължение на много години и ще му бъда вечно благодарен.“, гласят думите на Камата.

Материалът на ФИФА за Стратега

Ден по-рано от ФИФА също качиха материал, в който се отбелязват постиженията на Димитър Пенев в турнирите под егидата на световната централа. "Пенев остави значителна следа в международния футбол както като играч, така и като треньор. Централният защитник участва в три световни първенства – Англия 1966, Мексико 1970 и Западна Германия 1974. Той спечели и 13 национални трофея, повечето от които с ЦСКА София, и два пъти беше избран за Футболист на годината в България.

"Като треньор постига още по-големи успехи, като води емблематичния отбор, в който играят Красимир Балаков, Емил Костадинов, Йордан Летчков и Христо Стоичков, до четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 г.", написаха от ФИФА, като представят хронолията на лудото американско лято.

Още успехи дойдоха, когато Пенев изведе България до ЕВРО 1996, преди да се върне в клубния футбол, както и вторият му престой в националния отбор през 2007 г. „Най-много съм научил в кариерата си под ръководството на Димитър Пенев“, заяви Стоичков пред UEFA.com.

„Пенев ми даде шанс – той ми се довери напълно, когато бях тийнейджър. За мен е голяма чест и привилегия да съм работил под негово ръководство“, добави Димитър Бербатов, голмайстор №1 в историята на националния отбор по футбол на България.

