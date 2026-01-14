Христо Янев: Много е рано за генерални заключения

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след загубата на "армейците" от Корона Киелце в пърата контрола от зимната подготовка в Турция. Специалитът обясни, че е рано за генерални заключения, тъй като това е вид тренировка, в която футболистите трябва да получат еднакъв брой минути. Наставникът на "армейците" акцентира върху нуждата от време и търпение за новите играчи.

Христо Янев: На новите им трябва време

„Исках да видя дали всички са здрави, важно е, че играха по 45 минути. Това беше важно. Ако има нещо да казваме генерално, ще си го кажем вътре с отбора. За нас е важно да ги видим в игра, да разберат какво се иска. Много е рано за генерални заключения. Днес целта беше всички да имат еднакъв брой минути. Това е вид тренировка, няма нужда да се вкарва напрежение за нещо. Търсим всички да имат равен брой минути“, заяви Янев след загубата на ЦСКА от Корона Киелце.

„Да им дадем малко време, да дадем възможност на всеки от тях да покаже възможностите си, качеството и таланта си за това, което ни предстои. Полагат много усилия, трудят се много в тренировъчния процес. Ние просто трябва да бъдем взискателни и внамителни с тях. Да не прекаляваме с големите очаквания", допълни той.

„Това, което има да се случва, ще го разберете от официалните канали. Работят много добре всички. С това разполагам – с това работя. Ще направим най-доброто, на което сме способни. Интересува ме това, което правим ние, имаме много работа да свършим. Доволен съм от направеното до момента на трансферния пазар. Наша работа е да ги вкараме във форма“, завърши треньорът на ЦСКА.

