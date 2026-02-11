Любопитно:

Двойникът на Джони Деп, който подписа едновременно с Левски и ЦСКА, а сега е главен герой в "Мисията невъзможна"

11 февруари 2026, 12:36 часа 345 прочитания 0 коментара
Двойникът на Джони Деп, който подписа едновременно с Левски и ЦСКА, а сега е главен герой в "Мисията невъзможна"

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Ясен Петров е от онези футболни личности, които могат да се похвалят с цветна кариера. Наричаният Пловдивския Джанини заради визуалната си прилика с бившия италиански национал Джузепе Джанини, е защитавал цветовете на Левски, Ботев Пловдив, Локомотив София, китайските Ухан и Нандзин, кипърския Алки Ларнака, както и германските Мепен и Тенис Борусия. Освен с качествата си на терена Петров впечатлява с харизма и още едно визуално сходство.

Да подпишеш с ЦСКА и да отидеш в Левски

Атакуващият състезател често е сравняван с популярния американския актьор Джони Деп. И подобно на героя на Деп - капитан Джак Спароу от петологията Карибски пирати, Ясен Петров се впусна в една авантюра, която може да озаглавим "Мисията невъзможна". Пловдивчанинът пое последния преди паузата в Първа лига Добруджа. Целта на добричлии е да останат в елита, като победата в първия мач след подновяването на първенството с 3:0 над Септември е доказателство за работата на специалиста. В момента отборът се изравни по точки с Монтана и Септември - 15. Изоставането от останалите тимове не е голямо. Берое е 13-и със 17 пункта, а 12-ото място заема Спартак Варан с 18.

Ясен Петров Джони Деп

Преди "Мисия невъзможна" Ясен Петров е имал и други интересни истории в своята футболна кариера. Една от тях е свързана с едновременно подписване на договори с Левски и ЦСКА. "Бях голмайстор на Пирин Гоце Делчев. Имаше интерес и от Левски, и от ЦСКА. Бях на море със съпругата ми и Димо Тонев. Спомням си един от Петрич ме взе и ме закара на "Армията". Тогава се срещнах с Паро Никодимов и Вальо Михов. Да, подписах предварителен договор и си отидох пак на море", започва разказът на Петров в подкаста "Код Спорт".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"След това в един ресторант дойде една полицейска кола. Издирват ме. Взеха ме и ме вкараха в районното. На телефона Лафчис... И така стана. Изключително уважение към този човек. Много голям! Но не бях щастлив в Левски, защото не играех на позицията, която обичам, и имах носталгия към Пловдив", спомни си някогашният халф.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от "Окачените бутонки": Първият българин, играл във Висшата лига, който бе изгонен от България от собственика на ЦСКА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Ясен Петров Добруджа Спортни рубрики Actualno.com Окачените бутонки
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес