Двойникът на Джони Деп, който подписа едновременно с Левски и ЦСКА, а сега е главен герой в "Мисията невъзможна"

Ясен Петров е от онези футболни личности, които могат да се похвалят с цветна кариера. Наричаният Пловдивския Джанини заради визуалната си прилика с бившия италиански национал Джузепе Джанини, е защитавал цветовете на Левски, Ботев Пловдив, Локомотив София, китайските Ухан и Нандзин, кипърския Алки Ларнака, както и германските Мепен и Тенис Борусия. Освен с качествата си на терена Петров впечатлява с харизма и още едно визуално сходство.

Да подпишеш с ЦСКА и да отидеш в Левски

Атакуващият състезател често е сравняван с популярния американския актьор Джони Деп. И подобно на героя на Деп - капитан Джак Спароу от петологията Карибски пирати, Ясен Петров се впусна в една авантюра, която може да озаглавим "Мисията невъзможна". Пловдивчанинът пое последния преди паузата в Първа лига Добруджа. Целта на добричлии е да останат в елита, като победата в първия мач след подновяването на първенството с 3:0 над Септември е доказателство за работата на специалиста. В момента отборът се изравни по точки с Монтана и Септември - 15. Изоставането от останалите тимове не е голямо. Берое е 13-и със 17 пункта, а 12-ото място заема Спартак Варан с 18.

Преди "Мисия невъзможна" Ясен Петров е имал и други интересни истории в своята футболна кариера. Една от тях е свързана с едновременно подписване на договори с Левски и ЦСКА. "Бях голмайстор на Пирин Гоце Делчев. Имаше интерес и от Левски, и от ЦСКА. Бях на море със съпругата ми и Димо Тонев. Спомням си един от Петрич ме взе и ме закара на "Армията". Тогава се срещнах с Паро Никодимов и Вальо Михов. Да, подписах предварителен договор и си отидох пак на море", започва разказът на Петров в подкаста "Код Спорт".

"След това в един ресторант дойде една полицейска кола. Издирват ме. Взеха ме и ме вкараха в районното. На телефона Лафчис... И така стана. Изключително уважение към този човек. Много голям! Но не бях щастлив в Левски, защото не играех на позицията, която обичам, и имах носталгия към Пловдив", спомни си някогашният халф.

