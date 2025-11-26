Хулигани на Левски атакували фенклуба на ЦСКА в Монтана, полицията барикадирала "червените" ултраси да не излизат

Футболни хулигани от Левски са атакували фенклуба на ЦСКА в Монтана минути преди началото на срещата между Левски и Монтана в неделя следобед, потвърдиха от МВР за Actualno.com. Инцидентът е станал около 16:30 часа пред местния фенклуб на ЦСКА, което е 30 минути преди началото на футболния мач, спечелен от "сините" с 5:1. Намесата на полицията е предотвратила по-сериозен сблъсък между ултрасите на двата отбора.

Сблъсъци между фенове на Левски и фенове на ЦСКА в Монтана

Пред фенклуба на ЦСКА са спрели множество автомобили на запалянковци на Левски, които са потърсили саморазправа с привържениците на "червените", намиращи се в сградата. Била е хвърлена бомбичка, която е счупила едно стъкло на фенклуба на ЦСКА. Actualno.com научи още, че свадата се е разминала без пострадали, като са разпитани свидетели и е образувано досъдебно производство, но няма информация за задържани.

23.11.2025🇧🇬Levski Sofia vs CSKA Sofia, Info Levski: Levski Sofia play in Montana, we we’re 15 cars one of the biggest groups of cska are from Montana, we go to their club they were with police Infront of the club, we stop the cars and attack them, they hide in the club and… pic.twitter.com/WRea3KRRHL — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 24, 2025

"Атакуваме ги, а те се крият в клуба зад ченгетата"

За инцидента в Монтана стана ясно от публикация на сайта hooligans.cz, където бе качено и видео. Там се цитират и гледните точки на хулиганите на противоположните групи. От страна на "сините" се съобщава следното: "Левски играе в Монтана, а ние сме с 15 коли. Една от най-големите групи на ЦСКА е от Монтана. Отиваме в техния клуб, те са с полиция пред клуба. Спираме колите и ги атакуваме, те се крият в клуба и зад ченгетата. Полицията прекъсва по-голям контакт."

"Знаехме, че врагът ще дойде. Бяхме подготвени, но ченгетата ни натикаха в клуба"

От страна на "червените" пък твърдят следното: "Знаехме, че има голям шанс врагът да дойде, така че бяхме подготвени за това. Полицията идва всеки път, когато има много хора около фен клуба. Около 30 минути преди мача ни сигнализираха, че има около 15 коли отвън със софийска и плевенска регистрация. Някои от нас излязоха да проверят и докато се върнахме за „нещата“, ченгетата ни натикаха в клуба и задържаха вратата. Беше видно, че се опитваме да излезем и това се вижда от камерите. Резултатът беше следният: хвърлена бомба счупи един прозорец на фен клуба и две от колите им бяха повредени. Всичко това е от тяхната „ударна група“ (организирана престъпна група)."

