Любопитно:

Хулигани на Левски атакували фенклуба на ЦСКА в Монтана, полицията барикадирала "червените" ултраси да не излизат

26 ноември 2025, 14:22 часа 573 прочитания 0 коментара
Хулигани на Левски атакували фенклуба на ЦСКА в Монтана, полицията барикадирала "червените" ултраси да не излизат

Футболни хулигани от Левски са атакували фенклуба на ЦСКА в Монтана минути преди началото на срещата между Левски и Монтана в неделя следобед, потвърдиха от МВР за Actualno.com. Инцидентът е станал около 16:30 часа пред местния фенклуб на ЦСКА, което е 30 минути преди началото на футболния мач, спечелен от "сините" с 5:1. Намесата на полицията е предотвратила по-сериозен сблъсък между ултрасите на двата отбора.

Сблъсъци между фенове на Левски и фенове на ЦСКА в Монтана

Пред фенклуба на ЦСКА са спрели множество автомобили на запалянковци на Левски, които са потърсили саморазправа с привържениците на "червените", намиращи се в сградата. Била е хвърлена бомбичка, която е счупила едно стъкло на фенклуба на ЦСКА. Actualno.com научи още, че свадата се е разминала без пострадали, като са разпитани свидетели и е образувано досъдебно производство, но няма информация за задържани.

"Атакуваме ги, а те се крият в клуба зад ченгетата"

За инцидента в Монтана стана ясно от публикация на сайта hooligans.cz, където бе качено и видео. Там се цитират и гледните точки на хулиганите на противоположните групи. От страна на "сините" се съобщава следното: "Левски играе в Монтана, а ние сме с 15 коли. Една от най-големите групи на ЦСКА е от Монтана. Отиваме в техния клуб, те са с полиция пред клуба. Спираме колите и ги атакуваме, те се крият в клуба и зад ченгетата. Полицията прекъсва по-голям контакт."

"Знаехме, че врагът ще дойде. Бяхме подготвени, но ченгетата ни натикаха в клуба"

От страна на "червените" пък твърдят следното: "Знаехме, че има голям шанс врагът да дойде, така че бяхме подготвени за това. Полицията идва всеки път, когато има много хора около фен клуба. Около 30 минути преди мача ни сигнализираха, че има около 15 коли отвън със софийска и плевенска регистрация. Някои от нас излязоха да проверят и докато се върнахме за „нещата“, ченгетата ни натикаха в клуба и задържаха вратата. Беше видно, че се опитваме да излезем и това се вижда от камерите. Резултатът беше следният: хвърлена бомба счупи един прозорец на фен клуба и две от колите им бяха повредени. Всичко това е от тяхната „ударна група“ (организирана престъпна група)."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Монтана Левски футболно хулиганство
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес