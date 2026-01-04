Кабинетът подаде оставка:

04 януари 2026, 15:27 часа 295 прочитания 0 коментара
Хулио Веласкес говори за трансферите на Левски и целта на „сините“ през зимата

Старши треньорът на временният водач в Първа лига Левски говори за изходящите и входящите трансфери на „Герена“. Хулио Веласкес разкри и целта на клуба през зимата. Към този момент има двама, които напускат отбора, а за пристигащи няма новини. Испанският специалист каза, че той и екипът му разглеждат профили на играчите, а не конкретни имена. Той сподели, че целта на Левски е поне да запази нивото си от първия полусезон.

Хулио Веласкес: „Да останем на нивото, на което сме в момента“

Ето какво каза Хулио Веласкес: „Сега отваря прозорецът за всички отбори. Това е динамичен процес. Понякога се случват изненади, понякога е извън нашия контрол. Искаме да подходим в симбиоза. Винаги трябва да гледаме трезво на нещата – както във футболен, така и в човешки аспект. Да останем на нивото, на което сме в момента, и, ако е възможно, да го подобрим. Абсолютно нормално е Мислович, предвид игровите минути, да напусне.

„Искрено благодаря на Цунами“

При Цунами случаят е по-различен. Той навлиза в една футболна възраст. Също така нямаше кой знае колко минути през сезона и съм честен, че от доста време имаме разговори с него – от месец. Когато се появи добра оферта както за играча, така и за клуба, това са естествени процеси. И при двамата се очакваше това да се случи, а отношението им до последния ден бе професионално. Искрено благодаря на Цунами. Все пак е капитан и заслужава уважение. Казвам го с уговорката, че трансферът му не е 100% сигурен. Относно входящи и изходящи трансфери. Поддържам много добри отношения с всички хора в клуба. Разполагам с отлични футболисти.

„Всички сценарии са възможни“

При цялото ми уважение и факта, че влизаме в трансферния прозорец – всички сценарии са възможни. Не чакаме да отвори прозореца и тепърва да говорим за входящи и изходящи трансфери. Всеки един ясно знае ролята си. Поддържаме постоянна връзка на дневна и седмична база. Разговаряме за входящи и изходящи трансфери. Обсъждаме конкретни профили, не толкова имена. След това разговаряме с ръководството на клуба и спортно-техническия щаб какво следва. Взимаме решение всички заедно. Пределно ни е ясно, че не можем да отслабим състава. В най-лошия случай трябва да запазим сегашното ниво“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
