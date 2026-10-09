Хулио Веласкес: "Не ме интересуват треньорите на ЦСКА и Лудогорец, предстои ни труден мач"

След дългата пауза за мачове на националните отбори, стана време да се завърнем и към клубния футбол. Българският шампион Левски подновява срещите си с гостуване на Черно море в неделя, 11 октомври, от 17:30 ч. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес даде пресконференция преди първия мач на отбора от три седмици насам. Испанският специалист заяви, че футболистите са се възползвали от паузата и са отпочинали. Въпреки че им предстои тежко гостуване, в Левски са фокусирани и готови.

Хулио Веласкес: "Състоянието на футболистите се подобрява"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства от нашите бих смятал, че тази пауза е прекалено дълга, но ние се възползвахме добре от нея. Състоянието на футболистите се подобрява. Кирилов до седмица и половина ще може да тренира с отбора, но всичко е с въпросителна как ще се развият нещата с него. Акрам няма да може да играе сега, но се възстановява доста позитивно. Никола също се възстановява доста добре.

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"Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори"

Дори направи част от тренировките с отбора. Асен има малко проблеми и ще видим със Сула как е положението днес, за да вземем решение. Оливер и Сангаре са изцяло в динамиката на отбора. Знаем, че ни предстои много труден мач, на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Нашият фокус винаги е нашият отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки мач. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Към момента мачът в четвъртък няма никакво значение. Фокусът ни е мачът в неделя с Черно море. Когато той приключи, ще мислим за НЕК".

Веласкес изказа мнението си и за новоназначените треньори на Лудогорец и ЦСКА: "Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Откакто съм тук доста треньори смениха двата отбора. Разбира се заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички"

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