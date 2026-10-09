Убийството на Илиян Филипов:

Хулио Веласкес: "Не ме интересуват треньорите на ЦСКА и Лудогорец, предстои ни труден мач"

09 октомври 2026, 15:44 часа 715 прочитания 0 коментара

След дългата пауза за мачове на националните отбори, стана време да се завърнем и към клубния футбол. Българският шампион Левски подновява срещите си с гостуване на Черно море в неделя, 11 октомври, от 17:30 ч. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес даде пресконференция преди първия мач на отбора от три седмици насам. Испанският специалист заяви, че футболистите са се възползвали от паузата и са отпочинали. Въпреки че им предстои тежко гостуване, в Левски са фокусирани и готови.

Хулио Веласкес: "Състоянието на футболистите се подобрява"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства от нашите бих смятал, че тази пауза е прекалено дълга, но ние се възползвахме добре от нея. Състоянието на футболистите се подобрява. Кирилов до седмица и половина ще може да тренира с отбора, но всичко е с въпросителна как ще се развият нещата с него. Акрам няма да може да играе сега, но се възстановява доста позитивно. Никола също се възстановява доста добре.

Още: "Левски е най-голямото бинго в последните години. Спасиха го, а после му пратиха Господ на Земята"

Хулио Веласкес

"Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори"

Дори направи част от тренировките с отбора. Асен има малко проблеми и ще видим със Сула как е положението днес, за да вземем решение. Оливер и Сангаре са изцяло в динамиката на отбора. Знаем, че ни предстои много труден мач, на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Нашият фокус винаги е нашият отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки мач. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Към момента мачът в четвъртък няма никакво значение. Фокусът ни е мачът в неделя с Черно море. Когато той приключи, ще мислим за НЕК".

Веласкес изказа мнението си и за новоназначените треньори на Лудогорец и ЦСКА: "Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Откакто съм тук доста треньори смениха двата отбора. Разбира се заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички"

Още: Обявиха новата дата на отложения мач между Левски и Лудогорец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Левски Лудогорец ПФК Черно море Хулио Веласкес
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес