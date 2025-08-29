Марин Петков ще играе в Италия! Крилото вече се е договорил с новия си отбор

Един от основните играчи на Левски Марин Петков ще продължи кариерата си в Италия. Българският национал ще премине в отбора на Монца, който в момента се намира във второто ниво на футбола в страната. Това съобщи италианският спортен журналист Николо Скира. Както е известно Монца отдавна следи 21-годишния Марин Петков и вижда в него страхотно попълнение, което може да помогне на тима да изпълни целите си.

Марин Петков ще подпише договор с Монца за 3 години

Николо Скира съобщи, че в момента ръководствата на Левски и Монца водят преговори за трансфера на Марин Петков. Разговорите са в много напреднала фаза и се очаква да завършат в близките дни, а българският национал да облече екипа на италианския отбор. Самият футболист пък вече е договорил личните си условия с шефовете на Монца и чака единствено сделката да бъде финализирана. Очаква се Марин Петков да подпише контракт с новия си клуб за срок от четири години – до лятото на 2029-та.

Крилото ще се събере с бившия защитник на ЦСКА Валентин Антов

Ако Марин Петков премине в Монца, то той ще се събере в един отбор с друг български национал Валентин Антов. Централният защитник е част от италианския отбор от лятото на 2021-ва, когато премина в тима под наем от ЦСКА. След това Монца реши да го вземе за постоянно като брои близо 4 милиона евро за правата му. В момента Вальо Антов се възстановява от операция на коляното, след като скъса кръстни връзки. Очаква се той да е напълно готов за игра в началото на 2026-та.

