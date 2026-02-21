Извънредни епизоди на "Ергенът", нови участнички и изненадваща първа церемония на розата (ВИДЕО)

Три извънредни епизода на хитовото риалити "Ергенът" по bTV изненадаха зрителите с първата поява на нова участничка, първа церемония на розата по нови правила и турбуленция от събития, която може да бъде видяна и ден по-рано в платформата на VOYO.

В началото на епизода в събота дамите ще трябва да дадат отговор на въпроса: „Какво е взаимодействието между женската енергия и скъсания мъжки чорап?“. Те ще трябва да се впуснат в нестандартно предизвикателство, в което ще „кърпят“ чорапи – тест не само за сръчност, но и за търпение, отдаденост и способност да заличаваш малките несъвършенства в една връзка. Победителката в съревнованието ще може да покани на обяд един от ергените. Коя ще бъде дамата-победител и с кого ще избере да се усамоти, предстои да стане ясно тази вечер.

Тримата ергени - Марин, Крис и Стоян избраха само няколко от дамите за тази групова среща - Пламена, Илияна, Алия, Цветелина Ненова, Румяна, Татяна и Анастасия, а някои от тях дори имат солиден опит пред камера в реалния живот. Забавляваха се изключително много, отпуснаха се бързо и изпълниха артистичните си роли успешно.

Още: Стана ясно кое тежко правило е нарушила изгонената Тифани от "Ергенът" (СНИМКИ)

Имаха зададени само основните теми - любов в офиса, на плажа и в джунглата, но всичко останало участниците фантазираха на момента и го изпълняваха. Диви, чаровни и готови на всичко в името на любовта, момичетата показаха своята творческа страна и смело демонстрираха различни пози и идеи по време на снимките. Някои дори доста провокативни.

Твърде близо един до друг, дамите и ергените определено се сближиха повече след тези снимки. Изследваха рефлексите на телата си, потъваха в погледа на другия и се усетиха на едно по-дълбоко и емоционално ниво.

Защо има извънредни епизоди?

Още: Стана ясно кое тежко правило е нарушила изгонената Тифани от "Ергенът" (СНИМКИ)

Първите истински флуиди между „ергените“ и дамите в имението ще започнат да пренареждат динамиката в отношенията по време на вечерния коктейл, а границата между позволено и забранено ще стане все по-размита. Максимата, че „забраненият плод е най-сладък“, ще придобие съвсем реални измерения, след като симпатиите започнат да се насочват в неочаквани и неконтролируеми посоки. Кристиян пък ще бъде сюрпризиран с изненадващата новина, че пред имението стои дама, коeто ще го накара да настръхне.

По-провокативното поведение на една от дамите пък ще стане повод за истински турболенции в имението на любовта. А един от ергените ще изненада с признание към една специална дама, че усеща нещо у нея, което не вижда в другите жени.

Оказа се обаче, че турбуленцията от събития се дължи и на извънредното количество епизоди на риалити формата, което не убегна от погледа на зрителите. Причината - първоначално обявения график на излъчване бе от вторник до четвъртък от 20:00 часа. Още в първата седмица обаче от bTV излъчват епизоди и в петък, и в събота, а следващия е още в понеделник, 23 февруари.

Още: Приключи заснемането на "Ергенът" 5 (СНИМКИ)

Изглежда обаче проблем с програмната схема на телевизията е принудил отговорните да разместят програмата така, че да бъде наваксана цяла една седмица, т.е. три епизода. Това си пролича и в епизод №3, в който се проведоха фотосесиите на участниците, обявени като "любовни снимки по повод предстоящия Св. Валентин". Това значи, че епизодът е трябвало да бъде излъчен на 12 февруари, четвъртък - в навечерието на празника на любовта 14 февруари. За сметка на това обаче, зрителите го видяха едва на 20 февруари - седмица след Св. Валентин.

С извънредното излъчване на трите епизода програмата схема на предаването се наваксва, но това предизвика размествания в част от останалите предавания. Например старта на новия сезон на "Бригада нов дом" бе обявено именно за 20 февруари, петък, от 20:00 часа. Веднага след разместванията от bTV публикуваха нов анонс с нов плакат за премиера на предаването седмица по-късно - идния петък, 27 февруари.

Същото се случи и с премиерата на новото предаване "Моята кухня е №1", което следваше да дебютира в събота, 21 февруари в ефира. То също е изместено за идната събота, 28 февруари, заради извънредния епизод на "Ергенът".

На този етап от телевизията липсва обяснение защо "Ергенът" не стартира на явно предварително определената дата 10 февруари и кое е наложило закъснението на старта, с което се стига и до кардинални размествания в цялата програмна схема в рамките на близо 10 дни ефирно време.

Още: Защо трябва да имаме "Ергенът"?

Първа церемония на розата

Проведе се и първата церемонията на розата в четвъртия епизод на "Ергенът" 5, в която красивото цвете гарантира индивидуална среща на три от момичетата. След приключението им по време на фотосесията, ергените имаха право да изберат коя дама да изненадат с романтична вечеря.

В зависимост от това, което са усетили по време на снимките, Крис, Марин и Стоян се водиха единствено от емоциите си и така избраха своите три фаворитки.

Стоян беше първи и даде своята роза на Пламена, с която определено има най-силно привличане.

След него дойде ред и на Марин, който покани на среща Цвети.

Изборът на Крис бе Татяна, с която се развихриха по време на снимките и бързо скъсиха дистанцията помежду си.

Блондинката прие розата му с огромно вълнение, но за съжаление двамата няма да споделят романтична вечеря заедно, тъй като ергенът Крис „е беден тази седмица“ заради загубата в битката на плажа от предишния епизод. Въпреки това, химията между тях е видима, а Татяна сияе. Изглежда, че между тях се заражда нещо красиво и истинско, но дали ще се задълбочи - предстои да разберем.