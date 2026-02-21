Любопитно:

Зимата пак ни изненада: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София

21 февруари 2026, 13:39 часа 245 прочитания 1 коментар
Зимата пак ни изненада: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София

Тежка зимна обстановка в страната, предаде БНТ. Затворени пътища в Русенско, закъсали тирове и ограничено движение. Между Враца и Монтана снегът блокира тирове, пътищата са заледени. И в София от сутринта вали сняг, има много сигнали за непочистени пътища. Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за сериозна зимна обстановка в страната. И макар София да не попада в областите с обявени предупредителни жълт и оранжев код, днес от сутринта вали обилен сняг, като снежната покривка на различните места в София надминава между 5 и 10 см.

Още: София под снежна блокада: Пътници бутат закусал автобус (ВИДЕА)

Хората не се справят със снега

Снимка: iStock

Още: Оранжев код за валежи от дъжд и сняг в девет области

Десетки са сигналите за хора, които не се справят със снега. Още от сутринта имаше проблеми с градския транспорт по няколко направления, след като отделни тролейбуси и автобуси се подхлъзваха. Дори се наложи пътниците да ги бутат, за да може да преодолеят непочистените улици в София. Над 100 машини продължават да чистят София. Въпреки това, приоритет остават улиците, където се движи масовия градски транспорт, докато по-малките улици и тротоарите ще бъдат почистени на по-късен етап.

Любомир Грънчаров, началник на оперативния център към Столичния инспекторат заяви, че на територията на Столична община към момента работят 100 машини в движение, като извършват дейности - избутване на снежната маса и разпръскване на смеси против заледявания. Извършват се тези дейности във всичките 24 района на Столична община и южната дъга на Околовръстното шосе, стана ясно от думите му.  

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Напредването на деня се очаква повече улици и булеварди в столицата да бъдат почистени. На Владая и по високите части на Витоша също вали обилен сняг, въпреки че пътищата до Витоша са проходими за градския транспорт, съобщиха още от Столичния инспекторат.

От Столичната община апелират етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, да организират своевременно почистването на прилежащите площи към съответните имоти. Очаква се снеговалежите да спрат в по-късните часове днес.

Още: Къде по пътищата снегът и зимата създават проблеми

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Зима сняг снеговалеж снеговалежи
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес