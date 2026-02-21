Зимата пак ни изненада: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София

Тежка зимна обстановка в страната, предаде БНТ. Затворени пътища в Русенско, закъсали тирове и ограничено движение. Между Враца и Монтана снегът блокира тирове, пътищата са заледени. И в София от сутринта вали сняг, има много сигнали за непочистени пътища. Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за сериозна зимна обстановка в страната. И макар София да не попада в областите с обявени предупредителни жълт и оранжев код, днес от сутринта вали обилен сняг, като снежната покривка на различните места в София надминава между 5 и 10 см.

Хората не се справят със снега

Снимка: iStock

Десетки са сигналите за хора, които не се справят със снега. Още от сутринта имаше проблеми с градския транспорт по няколко направления, след като отделни тролейбуси и автобуси се подхлъзваха. Дори се наложи пътниците да ги бутат, за да може да преодолеят непочистените улици в София. Над 100 машини продължават да чистят София. Въпреки това, приоритет остават улиците, където се движи масовия градски транспорт, докато по-малките улици и тротоарите ще бъдат почистени на по-късен етап.

Любомир Грънчаров, началник на оперативния център към Столичния инспекторат заяви, че на територията на Столична община към момента работят 100 машини в движение, като извършват дейности - избутване на снежната маса и разпръскване на смеси против заледявания. Извършват се тези дейности във всичките 24 района на Столична община и южната дъга на Околовръстното шосе, стана ясно от думите му.

Напредването на деня се очаква повече улици и булеварди в столицата да бъдат почистени. На Владая и по високите части на Витоша също вали обилен сняг, въпреки че пътищата до Витоша са проходими за градския транспорт, съобщиха още от Столичния инспекторат.

От Столичната община апелират етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, да организират своевременно почистването на прилежащите площи към съответните имоти. Очаква се снеговалежите да спрат в по-късните часове днес.

