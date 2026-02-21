Важно решение: остава ли Илия Груев в Лийдс?

Илия Груев изглеждаше като българския футболист, който играе на най-високо ниво. Той беше основна част от отбора на Лийдс във второто ниво на английския футбол, но откакто йоркширци се изкачиха във Висшата лига, той беше закотвен на скамейката. И все пак Груев получи своя шанс и успя да се докаже на треньора Даниел Фарке, който така или иначе го харесваше много.

Илия Груев е титуляр в последните 8 мача на Лийдс

Е, Илия Груев вече е основна част от състава на Лийдс и във Висшата лига, като е бил титуляр в последните 8 мача от първенството. В тях йоркширци взеха 10 точки, като единствените им загуби бяха срещу Нюкасъл с 3:4 и срещу Арсенал с 0:4. Илия Груев даде и 3 асистенции в тези 8 мача, като 2 от тях дойдоха при победата с 3:1 над Нотингам Форест.

Лийдс ще предложи нов договор на Илия Груев

Ръководството на Лийдс е доволно от представянето на отбора и според „TeamTalk“ ще предложи нови договори както на треньора Даниел Фарке, така и на някои от основните футболисти, чиито настоящи контракти изтичат през 2027 г. Сред тези играчи е и Илия Груев, който има договор с йоркширци за следващите 16 месеца. Освен на Груев, от Лийдс ще предложат нови договори и на капитана Итън Ампаду, защитника Паскал Струик и офанзивния халф Брендън Арънсън.

