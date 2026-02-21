"Лудогорец може да настигне Левски": Бивш треньор на "сини" и "зелени" смята, че 7 точки не са проблем за шампионите

Битката за титлата в Първа лига тепърва ще навлезе в най-интересния си етап. В момента отборът на Левски заема първото място с актив от 50 точки, преследван от Лудогорец с 43 пункта. Въпреки стабилната преднина на "сините", бившият треньор на двата тима Георги Дерменджиев смята, че "орлите" могат да наваксат изоставането си и да продължат доминацията си. Опитният специалист даде специално интервю пред "Дарик", в което коментира борбата между Левски и Лудогорец, които тепърва ще се срещнат още три пъти в първенството.

Дерменджиев вярва в шансовете на Лудогорец да стане шампион

Георги Дерменджиев, който през годините е водил и Лудогорец, и Левски, заяви, че преките двубои между двата тима ще са от ключово значение за развоя на битката за титлата. Той също така сподели мнение, че това съперничество ще се отрази добре на българските фенове, които през последните години се отегчиха от "зелената" доминация. Опитният специалист, който е бил начело на разградчани четири пъти в кариерата си, е категоричен, че "орлите" няма да се предадат и могат да настигнат Левски.

ОЩЕ: Треньори, водили ЦСКА, Левски, Лудогорец и България, се спрягат за завръщане в родната Първа лига

"Аз познавам много добре Лудогорец. Знам, че няма да се предадат. Седем точки, както са много, така са и малко. Мисля, че Лудогорец има възможността да настигне Левски", каза Дерменджиев пред "Дарик". "Психологически, ако става въпрос за Лудогорец, много трудно може да им натежи, защото те имат страшно много опит в първенството, имат много опит в международните мачове. Не за първи път изостават с определени точки. Важното е в края на първенството как ще бъдат точките. За Левски това е добре като определен подем, това, че водят с тези точки. Аз и там виждам определено подобрение в контрола на играта. Добре е за българския футбол, че я има тази конкуренция и да видим какво ще се случи в края на първенството."

Общественият натиск може да провали Левски

Това, което може да попречи на Левски в борбата за първото място, са очакванията на хората, смята Дерменджиев. Големият обществен натиск придава известно напрежение върху "сините" играчи и може да повлияе негативно върху тяхното представяне: "Точно това ме притеснява, че обществеността иска много, в което са прави, разбира се, Левски да бъде шампион. И тази огромна маса създава доста сериозно напрежение върху играчите. Изискванията на феновете са големи, което трябва наистина да бъде така. И не знам доколко ще има възможност играчите да издържат на този психологически натиск. Това е един много важен компонент, който трябва да могат да го преодолеят. Ръководство, треньори и играчи. Левски има изключително добро ръководство и това им класиране показва, че това са можещи хора."

ОЩЕ: Георги Дерменджиев: Мачовете между Левски и Лудогорец ще решат титлата, ЦСКА ще влезе в битката за първите места