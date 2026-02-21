Рафаел Надал прати Новак Джокович в "девета глуха" - няма шанс за 25-а титла от Големия шлем

Новак Джокович държи рекорда за най-много титли от Големия шлем, като завоюва впечатляващите 24 трофея. Веднага след него се нарежда Рафаел Надал, който спечели 22 "мейджър" турнира, преди да сложи край на зашеметяващата си кариера през 2024 година. Между 2006 и 2024 година двамата изиграха рекордните 60 мача помежду си, като по този начин оформиха определяното от мнозина като най-велико съперничество в историята на мъжкия тенис.

Надал отписа Джокович от сметките за 25-а титла от Големия шлем

Наскоро испанецът коментира шансовете на своя бивш съперник да спечели рекордна 25-а титла от Големия шлем. През януари 38-годишният сърбин се бореше да стане най-възрастният шампион в историята на тениса на Откритото първенство на Австралия, но загуби финалната битка от №1 в света Карлос Алкарас. Според Надал дълголетието на Джокович е "възхитително", но той няма шанс да спечели така желания трофей още веднъж.

"Свърши се. Той имаше възможност в Мелбърн, а на този етап от кариерата си, честно казано, не му остават много такива, и мисля, че това, което постига, е достойно за възхищение", каза бившият №1 в света по време на благотворителен голф турнир в Club de Campo в Мадрид, където беше попитан за стремежа на Джокович да спечели 25-та титла от Големия шлем.

ОЩЕ: Посъветваха Новак Джокович да се откаже от турнир от Големия шлем, ако иска да спечели 25-а титла

Надал коментира и победата на Джокович срещу Яник Синер на 1/2-финалите в Мелбърн. Сърбинът детронира световния №2 в 4-часова маратон, завършил с 3:2 сета в негова полза. Според Рафа, италианецът е приел тежко загубата, но ще се поучи от нея. Ето какво каза испанецът по този въпрос: "Сигурно е било трудно за Яник да приеме тази загуба, защото той беше фаворитът, но той трябва да разбере, че се изправи срещу играч с особена и уникална история на този турнир. Имаше възможности. Не успя да се възползва от тях и в петия сет нещата се промениха, инерцията беше в полза на Новак. Ние се учим от всичко и той е много скромен човек с голяма способност за самокритика. Затова съм убеден, че ще обърне голямо внимание на случилото се, за да не се повтори."

Преди финала Надал беше попитан дали иска да спечели Алкарас или Джокович: "Ако Новак спечели, ще се радвам за него, защото в известен смисъл това, което прави, е впечатляващо. За мен това не би било трагедия, но ако трябва да подкрепя някого, чувствам, че трябва да подкрепя Карлос."

ОЩЕ: Джон Макенроу избра "най-добрия на всички времена" измежду Надал, Федерер и Джокович