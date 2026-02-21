Спорт:

10 от Добруджа взеха дербито на дъното и гледат смело към спасение! Ясен Петров блесна с тактически ход

Добруджа постигна минимален успех с 1:0 над Монтана в битката на дъното от 22-рия кръг на Първа лига. На стадион "Дружба" единственото попадение в срещата реализира Валду Те от дузпа в осмата минута. В средата на втората част Оливейра бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Филип Ежикие. След това старши треньорът на домакините Ясен Петров блесна с тактически ход, пускайки тарана Ивайло Михайлов като централен защитник. Така Добруджа събра 19 точки на 13-ото място, а Монтана остана на дъното с 15.

Мачът стартира динамично с атаки и в двете посоки. В седмата минута Костов проби от десния фланг навътре и бе препънат в наказателното поле от Соарес. Главният съдия посочи бялата точка, а с изпълнението на дузпата се нагърби Валду Те, който реализира за 1:0. В следващите минути отбраната на Монтана спря набезите на съперника. 

Центриране на Буров се превърна в удар, който Григоров отрази. Няколкото атаки на гостите доведоха до опасни центрирания, които не завършиха с изстрели. Момчетата на Ясен Петров бяха по-комбинативният тим и разиграваха добре топката. В 39-ата минута Григоров трябваше да спасява опит на Борис Димитров. До почивката удар с глава на нападателя премина на сантиметри от целта.

През второто полувреме Монтана опита да натисне. Вратарят на Добруджа обаче показа солидно ниво. В 65-ата минута ВАР привика рефера, който преразгледа спорно положение и показа директен червен картон на Оливейра за нарушение като последен в защитата срещу Ежике. Наставникът на добричлии реагира с пускането в игра на централния нападател Михайлов на мястото на Силва. Таранът обаче застана в сърцето на отбраната. До края на мача гостите не създадоха нищо по-опасно, а Добруджа дори изтърва няколко шанса.

Джем Юмеров
